Silent Hill 2: Trailer spiegelte laut Bloober nicht den Geist des Remakes wider

Im letzten Monat wurde uns mit einem Trailer ein erster Blick auf das Remake zu "Silent Hill 2" ermöglicht. Nachdem der Trailer im Anschluss an die Präsentation für reichlich Gesprächsstoff sorgte, bezogen in einem Interview auch die Entwickler von Bloober Team Stellung zur Kritik der Community.

Zu den Titeln, die uns im Rahmen der umfangreichen „State of Play“ Ende Januar vorgestellt wurden, gehörte unter anderem das heiß ersehnte Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Silent Hill 2“.

Lange sollte die Freude vieler Spielerinnen und Spieler allerdings nicht anhalten. Da sich der Trailer in erster Linie auf die Kampf- beziehungsweise Action-Mechaniken des Remakes konzentrierte, wurde schnell Kritik am Spiel und den verantwortlichen Entwicklern von Bloober Team laut. Diese bezogen in einem Interview nun ihrerseits Stellung zur Kritik am Enthüllungs-Trailer des „Silent Hill 2“-Remakes.

Zum einen wies Piotr Babieno, der Präsident von Bloober Team, darauf hin, dass sein Studio nicht in die PR-Arbeit beziehungsweise das Marketing rund um den Horror-Titel involviert ist. Hier trifft einzig und allein Konami die entsprechenden Entscheidungen.

Darüber hinaus versicherte Babieno der Community, dass der präsentierte Trailer nicht den Geist des Remakes widerspiegelt und nicht repräsentativ für das ist, was das fertige Spiel zu bieten habe.

Laut Babieno gab es auch positives Feedback

„Ganz im Ernst, wir sind nicht für die Marketingseite verantwortlich. Dafür ist allein unser Partner [Konami] verantwortlich“, führte der Präsident von Bloober Team aus. „Dieser Trailer spiegelt sicherlich nicht den Geist des Spiels wider. Das ist weder der Geist von dem, was einmal war, noch von dem, was wir jetzt erschaffen.“

„Wir versuchen, diese romantische Vision des Spiels, das vor 22 Jahren erstmals erschien, vollständig widerzuspiegeln. Wir glauben, dass die Spieler, wenn sie echtes Gameplay, ein echtes Spiel sehen, das Ganze anders bewerten werden“, ergänzte Babieno und wies darauf hin, dass es nach der Präsentation nicht nur negatives Feedback zum Trailer gab.

Stattdessen erhielt das polnische Studio laut Babieno auch positive Zuschriften.

Abschließend ging der Präsident von Bloober Team auf die kritisierte Grafik und die zum teil steifen Animationen ein, die im ersten Trailer zum „Silent Hill 2“-Remake zu sehen waren. Diese seien ebenfalls nicht repräsentativ für das finale Spiel. Stattdessen möchten die Entwickler die technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5 nutzen, um für eine hochwertige grafische Gesamterfahrung zu sorgen.

Wann das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Da Serienproduzent Motoi Okamoto vor wenigen Tagen darauf hinwies, dass sich das Projekt mit großen Schritten seiner Fertigstellung nähert, dürfte ein handfester Termin aber in den nächsten Monaten folgen.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Silent Hill 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren