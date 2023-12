Silent Hill 2 Remake: Serienproduzent deutet möglichen Releasezeitraum an

Aktuell entsteht beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team ein Remake zum Horror-Klassiker "Silent Hill 2". Wie Serienproduzent Hajime Okamoto in einem Interview mit 4Gamer andeutete, könnte der Release der Neuauflage 2024 erfolgen.

Im vergangenen Herbst kündigte Konami mit gleich mehreren Projekten das Comeback der seinerzeit sehr erfolgreichen Horror-Serie „Silent Hill“ in der Welt der Videospiele an.

Unter den Titeln, an denen diverse Studios aktuell arbeiten, befindet sich unter anderem das Remake von „Silent Hill 2“. Für dieses ist das polnische Entwicklerstudio Bloober Team („Layers of Fear“, „The Medium“) verantwortlich. Nachdem uns zuletzt das Gerücht erreichte, dass das Remake zu „Silent Hill 2“ im Frühjahr 2024 erscheint, sorgte in einem Interview mit 4Gamer niemand geringeres als Serienproduzent Hajime Okamoto für neue Spekulationen.

Hier könnte Okamoto nämlich angedeutet haben, dass der Release der Neuauflage in der Tat im Jahr 2024 erfolgt. Zwar wurde „Silent Hill 2“ nicht explizit genannt, allerdings wies Okamoto darauf hin, dass die „Silent Hill“-Reihe im nächsten Jahr „mit Spielen wiederbelebt wird“.

„Im Jahr 2024 werden wir Silent Hill endlich mit Spielen wiederbeleben“, so Okamoto, der die Community bezüglich möglicher Ankündigungen allerdings noch um ein wenig Geduld bat.

Entwicklung des Remakes macht entsprechende Fortschritte

Das letzte Status-Update zum Comeback von „Silent Hill 2“ lieferten uns die Entwickler von Bloober Team Ende November. Hier wies das Studio darauf hin, dass die Arbeiten an dem Remake entsprechende Fortschritte machen. Geht es um die Veröffentlichung neuer Details oder gar des Releasetermins, dann sind den Entwicklern allerdings die Hände gebunden

Hier bestimmt einzig und alleine der verantwortliche Publisher Konami, wann wir uns auf neue Enthüllungen zum Remake von „Silent Hill 2“ freuen dürfen. „Im Namen unseres Entwicklungsteams möchten wir klarstellen, dass die Produktion reibungslos und in Übereinstimmung mit unserem Zeitplan verläuft, so Bloober Team.

„Wir verstehen, dass viele Spieler auf der ganzen Welt gespannt auf Neuigkeiten zum Spiel warten, und wir wissen euer Engagement zu schätzen.“

Weitere Meldungen zum Remake von Silent Hill 2:

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheint für den PC und auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

Quelle: 4Gamer.net