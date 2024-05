Genshin Impact: Neuer Anime-Kurzfilm zu den Reisenden veröffentlicht

Für das beliebte Gacha-Spiel „Genshin Impact“ steht bald Update 4.7 an. Um die Spieler darüber zu informieren, welche Inhalte sie in dem am 5. Juni erscheinendem Patch erwartet, haben die Entwickler von Mihoyo kürzlich einen weiteren Stream abgehalten.

Neben den Auskünften zu dem kommenden Content gab es für die Fans jedoch auch einen neuen animierten Kurzfilm zu sehen. Dieser trägt den Namen „The Road Not Taken“ und beschäftigt sich mit den Protagonisten des Spiels, den Reisenden.

Emotionales Video zeigt die Zwillinge auf ihren Reisen

Bei den Reisenden handelt es sich um die mysteriösen Zwillinge Aether und Lumine, die die Protagonisten von „Genshin Impact“ darstellen. Am Anfang des Spiels können die Nutzer einen der Charaktere als ihre Hauptfigur aussuchen, während der andere Zwilling von der Unbekannten Göttin entführt wird.

Das neue Video zeigt Lumine und Aether, wie sie meist einsam durch die Regionen von Teyvat reisen, auf der Suche nach ihrem Bruder oder eben Schwester. Aether wird dabei von Paimon begleitet, während Lumine mit Dainsleif auf Reisen geht, einem wichtiger Charakter in „Genshin Impact“, der immer wieder in eigenen Lore-Quests auftaucht.

„The Road Not Taken“ ist nicht das einzige animierte Video zu „Genshin Impact“. Kürzlich haben die Entwickler in Zusammenarbeit mit dem „Demon Slayer“-Studio Ufotable einen Kurzfilm zu dem Charakter Arlecchino veröffentlicht. 2022 wurde zudem angekündigt, dass Mihoyo und Ufotable an einer Anime-Umsetzung des Spiels arbeiten.

Einen Teaser für die nächste Region gab es auch noch

Mit Update 4.7, das Anfang Juni erscheint, werden gleich drei neue Charaktere für „Genshin Impact“ veröffentlicht: die Fünf-Sterne-Figuren Clorinde und Sigewinne sowie der Vier-Sterne-Charakter Sethos. Mit „Imaginarium Theater“ erhält das Spiel zudem einen weiteren Endgame-Modus.

Die Entwickler erwähnten in dem Stream passend zu dem neuen Anime-Video auch eine neue Archon-Quest mit dem Namen „Bedtime Stories“. Darin sollen sich die Zwillinge Aether und Lumine „von Angesicht zu Angesicht“ treffen. Außerdem gab es ein kurzes Video zu der nächsten Region Natlan, die mit Version 5.0 voraussichtlich im August erscheinen wird.

