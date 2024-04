Genshin Impact: Anime-Kurzfilm von Demon-Slayer-Studio veröffentlicht

Die Entwickler von "Genshin Impact" haben ein neues Video zu dem kommenden Charakter Arlecchino veröffentlicht. Der Kurzfilm entstand in Zusammenarbeit mit Ufotable, dem Studio hinter "Demon Slayer".

Das beliebte Gacha-Spiel „Genshin Impact“ wird von den chinesischen Entwicklern von Hoyoverse weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. In wenigen Tagen steht Update 4.6 an, das erneut einen brandneuen Fünf-Sterne-Charakter ins Spiel bringt.

Dabei handelt es sich um Arlecchino, ein weiteres Mitglied der „Fatui Harbingers“, zu Deutsch die „Elf der Fatui“. In einem neuen Charakter-Kurzfilm wird die Hintergrundgeschichte von Arlecchino erzählt, die auch unter dem Codenamen „The Knave“ bekannt ist. Das besondere an dem knapp sieben Minuten langen Clip: dieser entstand in Zusammenarbeit mit Ufotable.

Neuer Charakter-Clip gibt Ausblick auf kommenden Anime

Bei Arlecchino handelt es sich um einen Fünf-Sterne-Charakter, der das Element Pyro nutzen kann. „The Knave“ ist das vierte Mitglied der Fatui. In der Story der aktuellen Region Fontaine leitet Arlecchino das Waisenhaus „House of the Hearth“, wo sie von den Bewohnern, ihren „Kindern“, als „Vater“ bezeichnet wird.

Der neue Kurzfilm zu „Genshin Impact“ erzählt die tragische Hintergrundgeschichte des Charakters, der am 24. April zum Spiel hinzugefügt wird. Das Video mit dem Namen „Jinchuu Uta“ oder „The Song Burning in the Embers“ handelt von dem Waisenhaus selbst, das viele namhafte Mitglieder der Fatui Harbingers hervorgebracht hat.

Anime-Projekt wurde schon 2022 angekündigt

Die Animation entstand bei dem japanischen Studio Ufotable aus Tokio. Das Unternehmen ist unter anderem für die Adaptionen des Spieleentwicklers Type-Moon bekannt, darunter die „Fate“-Serie. In den letzten Jahren ist Ufotable vor allem für die beliebte Anime-Serie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ verantwortlich.

Bei dem Charakter-Video von Arlecchino handelt es sich nicht um die einzige Zusammenarbeit von Hoyoverse und Ufotable. Denn die beiden Unternehmen werkeln derzeit an einer Anime-Adaption von „Genshin Impact“. Das Projekt wurde bereits 2022 angekündigt, ein Veröffentlichungsdatum gibt es bislang jedoch noch nicht.

