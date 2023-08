Genshin Impact: Entwickler spricht von Reaktionen auf Vergleiche mit Breath of the Wild

Schon vor seinem Release wurde „Genshin Impact“ nachgesagt, dass es von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ abgekupfert haben soll. Das Entwicklerteam berichtet nun Jahre danach, wie die Anschuldigungen auf das Team gewirkt haben.

miHoYo musste seit den ersten Trailern und der Closed Beta zu „Genshin Impact“ Vergleiche mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ hinnehmen. Die offene Welt und die Gegner sahen BotW zum Verwechseln ähnlich, weshalb viele Spieler und Spielerinnen dem Entwicklerstudio Diebstahl geistigen Eigentums vorwarfen.

Auf den Genshin Impact FES 2023 in Shanghai hielt miHoYo-Chef Liu Wei eine kurze Ansprache zur Entwicklung des MMO-Spiels. Wei erwähnte zwar nicht direkt den Namen des Spiels, doch es ist aufgrund der vielen Kommentare aus der Community klar, um welchen Titel es sich handelt. Er erklärte, wie sich der Shitstorm auf das Entwicklerteam ausgewirkt hat.

Genshin Impact: Backlash war Schock für Entwicklerteam

Wei verrät, dass die Anschuldigungen der Fans die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ziemlich mitgenommen hätten. Viele Teammitglieder hätten sich gefragt, was sie falsch gemacht hätten und woher die Wut der Menschen käme. Da viele aus dem Team noch in einem jungen Alter und unerfahren waren, hätten sie nicht mit so einer Reaktion gerechnet und waren den Tränen nahe.

Wiederum andere Mitglieder des Teams sahen den Backlash eher als Herausforderung an, „Genshin Impact“ so gut wie möglich zu machen. So dachten sie, dass sie die Anschuldigungen der Spieler und Spielerinnen entkräften könnten.

Die Fans schreckten nicht vor drastischen Maßnahmen zurück, um zu zeigen, was sie von „Genshin Impact“ hielten. Ein Fan zertrümmerte beispielsweise seine PS4-Konsole auf der ChinaJoy aus Protest, weil Sony das Spiel so bewarb.

Der erste Teil Monstadt hat viel Backlash bekommen, doch das Feedback wurde mit der zweiten Region Liyue viel positiver. Mittlerweile hat sich die Kritik gelegt und „Genshin Impact“ zählt zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten.

Quelle: gamesradar.com

