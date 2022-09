Genshin Impact: Anime-Projekt mit „Demon Slayer“-Studio angekündigt

Bei dem kürzlich stattgefundenen Stream zur kommenden Version 3.1 von „Genshin Impact“ wurde eine besondere Überraschung angekündigt. HoYoverse arbeitet gemeinsam mit Ufotable an einer Anime-Umsetzung.

Am vergangenen Freitag strahlten die Entwickler von miHoYo einen neuen Stream zu „Genshin Impact“ aus. Da das beliebte Gacha-Spiel dieser Tage seinen zweiten Geburtstag feiert, war die Sendung nicht nur voller Informationen zu dem nächsten Update 3.1, sondern hielt auch noch einige weitere Überraschungen für die Spieler parat.

miHoYo arbeitet derzeit unter dem Label HoYoverse mit dem Animationsstudio Ufotable an einem „Langzeitprojekt“: einer Anime-Umsetzung von „Genshin Impact“.

Langzeitprojekt Anime-Umsetzung hat begonnen

Die Entwickler von „Genshin Impact“ sind für ihre beeindruckenden Trailer zum Spiel bekannt. Besonders die letzten Trailer zu der neuen Region Sumeru drifteten mehr in Richtung Anime, so dass sich wohl nicht wenige Spieler eine echte Serien-Umsetzung gewünscht haben. Während des Sonderprogramms zu Version 3.1 des Spiels kündigte miHoYo ein solches Projekt mit Ufotable an und zeigte gleich noch einen ersten Konzepttrailer.

Der Trailer selbst verrät noch nicht viel über das Projekt, zu dem derzeit noch kein Releasetermin bekannt ist. Jedoch können sich die Fans bereits einen ersten Überblick über den Stil der Adaption verschaffen. Der Trailer beginnt damit, dass unser Begleiter Paimon durch einen dunklen Wald schwebt. Dann werden einige Landschaften von Mondstadt gezeigt: lichtdurchflutete Wälder, tiefe Täler sowie weite Flüsse und reißende Wasserfälle. Dazu gibt es einen ersten Blick auf Dragonspine und die Statue der Sieben in Mondstadt. Zum Schluss sieht man die Protagonisten des Spiels, Aether und Lumine, wie sie sich an den Händen halten.

Ufotable ist ein japanisches Animationsstudio aus Tokio. Neben Anime-Serien und –Filmen arbeitet das Studio auch an Animationen und Hintergründen für Videospiele. Das Studio ist unter anderem für die Adaptionen des Spieleentwicklers Type-Moon bekannt, wie etwa die „Fate“-Serie. In den letzten Jahren sorgte das Studio für allem durch die beliebte Serie „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ für Aufsehen.

