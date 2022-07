Genshin Impact: Teaser zu Sumeru und Dendro-Element veröffentlicht

Bei „Genshin Impact“ stehen in nächster Zeit einige neue Inhalte an. Nächste Woche können sich die Spieler erst einmal in Update 2.8 mit dem Thema „Summertime Odyssey“ stürzen. Es erwarten die Reisenden nicht nur neue Events, der beliebte Charakter Kazuha erhält auch endlich seinen vielgewünschten Rerun.

Entwickler zeigen Inhalte aus Update 3.0

Mit Update 3.0 gibt es dann jedoch eine ganz neue Region zu entdecken. Nach den bisherigen Schauplätzen Mondstadt, Liyue und Inazuma wird das neue Land Sumeru zum Spiel hinzugefügt. Mit der Region können die Reisenden auch das siebte und bisher letzte Element Dendro spielen. Zu den neuen Inhalten haben die Entwickler von miHoYo nun einen Teaser veröffentlicht.

Wie die Entwickler in dem kurzen Clip erklären, sei Dendro das letzte Puzzlestück für die sieben Elemente von „Genshin Impact“. Dendro würde auf drei Schlüsselworten aufbauen: Katalyse, Weisheit und Leben. Diese drei Konzepte würden sich in den Elementarreaktionen, dem Leveldesign und den Umgebungsmechaniken von Sumeru wiederfinden.

Mit Update 3.0 würden zwei neue Elementarreaktionen zum Spiel hinzugefügt: Sprießen und Wildwuchs. Sprießen sei vom Blühen der Pflanzen im wahren Leben inspiriert, während Wildwuchs ein ganz neuer Effekt sei. Neben den neuen Reaktionen bekommen die Spieler in Version 3.0 auch neue Minispiele vorgesetzt. Diese sind mit dem neuen Element Dendro und dessen Reaktionen mit den bereits vorhandenen Elementen verbunden.

Wann Update 3.0 mit seinen neuen Inhalten Sumeru und Dendro erscheint, ist noch nicht bekannt. Zuerst wird jedoch Version 2.8 mit seinen Sommer-Events veröffentlicht. Der nächste Patch für „Genshin Impact“ erscheint schon am 13. Juli.

