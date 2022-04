Genshin Impact: Community hofft auf Rerun von Kazuha

Mit den vergangenen Patches von „Genshin Impact“ wurden dem Gacha-Spiel einige neue Charaktere hinzugefügt. Aber die Community wartet bei jedem Update auf die Ankündigung der Rückkehr eines besonders beliebten Charakters. Bereits seit Monaten sagen angebliche Insider und Leaker einen Rerun von Kaedehara Kazuha voraus. Der wandernde Samurai aus Inazuma kam mit Version 1.6 zu „Genshin Impact“ und wird wegen seiner Vielseitigkeit in verschiedenen Team-Zusammenstellungen geschätzt.

Kaedehara Kazuha: In vielen Teams gerne gesehen

Kazuha ist ein Anemo-Charakter, der mit einem Schwert kämpft. Seine Fähigkeiten sind in vielen Teams wertvoll: Mit seinem Skill „Chihayaburu“ kann er Gegner an sich heranziehen und diese so „sammeln“. Seine Teamkollegen können die Feinde dann gleich auf einen Schlag zusammen vernichten. Ungemein praktisch ist auch sein Burst, mit dem er mit einem Schwerthieb einen Sturm entfacht, der Anemo-Flächenschaden verursacht. Er hinterlässt ein „wirbelndes Herbstfeld“, das Hydro-, Pyro-, Cryo- oder Elektro-Effekte auffangen und diese dann in seinem Wind umwandeln kann.

Kazuha war in „Genshin Impact“ bisher nur in Update 1.6 erhältlich. Leaker hatten bereits im letzten Jahr einen Rerun des Charakters im Frühjahr vorhergesagt. Dementsprechend waren die Spieler enttäuscht, als Kazuha nicht in Update 2.5 erhältlich war. Dieses Update brachte den neuen Charakter Yae Miko und einen Rerun von Raiden Shogun und Kujou Sara. Auch Update 2.6 brachte nicht den beliebten Anemo-Charakter. Derzeit sind der Anemo-Archon Venti und der neue Charakter Kamisato Ayato erhältlich. Darauf wird Kamisato Ayaka folgen.

Weitere Meldungen zu „Genshin Impact“:

Nun melden sich mehrere angebliche Leaker zu Wort, die wissen wollen, dass Kazuha dieses Mal wirklich bald zu „Genshin Impact“ zurückkehrt. In Update 2.8 soll es angeblich soweit sein. Mit Patch 2.7 soll vorher noch einmal Arataki Itto erhältlich sein, der erst in Update 2.3 zum Spiel hinzugefügt wurde. Ebenfalls mit Update 2.7 soll Yelan zu „Genshin Impact“ kommen, die kürzlich zusammen mit Kuki Shinobu offiziell vorgestellt wurde. Der wirkliche Wahrheitsgehalt dieser neuen Infos ist derzeit jedoch noch fraglich.

Quell: GameRant, Reddit, Mihoyo

Weitere Meldungen zu Genshin Impact.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren