Genshin Impact: Neue Charaktere Yelan und Kuki Shinobu vorgestellt

„Genshin Impact“ erhält in Zukunft wohl zwei neue weibliche Charaktere. Die Entwickler von miHoYo haben über den offiziellen Twitter-Account die beiden neuen Kämpfer Yelan und Kuki Shinobu angekündigt.

Das grobe Artwork von Yelan wurde bereits im Januar durch einen Leak bekannt. Über Kuki Shinobu gab es bisher nur Spekulationen. Nun wurden die offiziellen Artworks der Charaktere veröffentlicht.

Neuer Hydro-Bogenschütze mit Yelan

Neben den offiziellen Artwork ist zu den Charakteren selbst jedoch noch nicht viel bekannt. Laut diversen Leaks soll es sich bei Yelan um einen Hydro-Charakter handeln, der einen Bogen nutzt. Damit wäre sie nach Tartaglia der zweite Bogenschütze, der das Hydro-Element nutzt. Laut der offiziellen Beschreibung sei Yelan eine “ mysteriöse Person, die behauptet, für das Ministerium für zivile Angelegenheiten zu arbeiten. Die Identität von Yelan war schon immer ein Rätsel. Wie ein Phantom taucht sie oft in verschiedenen Verkleidungen im Zentrum von Ereignissen auf und verschwindet, bevor sich der Sturm gelegt hat.“ Angeblich soll es sich bei Yelan um einen Fünf-Sterne-Charakter handeln.

Neben Yelan wurde auch Kuki Shinobu vorgestellt. Ihr Titel lautet „Besänftiger des Leids“ und sie ist als stellvertretende Anführerin der Arataki-Bande unterwegs, der Gang des Fünf-Sterne-Charakters Arataki Itto. Viel ist über sie nicht bekannt, doch scheinbar nutzt sie ein Schwert sowie das Elektro-Element.

Wann die beiden neuen Charaktere erscheinen ist derzeit noch nicht bekannt. Vorstellbar ist jedoch, dass sie mit Update 2.7 zu „Genshin Impact“ hinzugefügt werden. In Update 2.6 kommt Kamisato Ayato als neuer Charakter ins Spiel. Der neue Patch wird schon am 30. März veröffentlicht. Ayatos Banner wird in der ersten Hälfte des neuen Updates verfügbar sein, zusammen mit einem Rerun des Barden Venti. In der zweiten Hälfte wird das Banner von Ayatos Schwester, Kamisato Ayaka, veröffentlicht.

