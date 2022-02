Genshin Impact: Artwork von Kamisato Ayato veröffentlicht

Jetzt ging es aber doch ganz schnell: Vor ein paar Stunden erst wurde ein vermeintliches Bild von Kamisato Ayato aus „Genshin Impact“ auf Reddit veröffentlicht. Erst waren sich die Nutzer nicht sicher, ob es sich wirklich um den kommenden Charakter aus Inazuma handeln könnte. Immerhin haben diverse Leaker und Scherzkekse schon länger vermeintliche Einzelheiten und Bilder zu Ayato auf die Community losgelassen. So wollten einige Witzbolde den Genshin-Impact-Spielern etwa weißmachen, dass es sich bei Ayato um keinen Menschen, sondern ein Pferd handelt.

Kurz vor dem bevorstehenden Livestream zu Yae Miko scheinen sich die Entwickler von Mihoyo jetzt aber einen Ruck gegeben zu haben und vermelden, dass das Bild den echten Anführer des Kamisato-Clans zeigt.

Kamisato Ayato ist der ältere Bruder des bereits veröffentlichten Charakters Kamisato Ayaka. Wie seine Schwester wird Ayato ebenfalls ein Schwert tragen. Dafür wird der Bruder mit dem Element Hydro umgehen können, während Ayaka ein Cryo-Charakter ist.

„The game of politics is fraught with peril. My Lord does not take any joy in these ‚battles.‘ For him, it’s just… a matter of duty“ — Thoma

◆ Kamisato Ayato ‧ Pillar of Fortitude

◆ Head of the Kamisato Clan

◆ Hydro

◆ Cypressus Custos#GenshinImpact pic.twitter.com/IFLNmM7PHl

