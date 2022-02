Genshin Impact: Livestream zu Version 2.5 mit Yae Miko angekündigt

Kurz nach der Veröffentlichung von Update 2.4 für Genshin Impact interessiert die Fans schon, was die Entwickler von Mihoyo als nächstes geplant haben. Und dafür müssen die Spieler auch gar nicht mehr lange warten, denn das Studio hat unlängst einen Livestream zu den kommenden Inhalten angekündigt. Am Freitag, den 4. Februar um 13 Uhr deutscher Zeit kann der Stream auf Twitch verfolgt werden.

Wie durch die Ankündigung zu entnehmen ist, wird die Veranstaltung wieder von einigen Synchronsprechern beliebter Charaktere moderiert. Neben dem männlichen Hauptcharakter Aether, der von Zach Aguilar gesprochen wird, scheint bei dem kommenden Stream auch Raiden Shogun anwesend zu sein, der Anne Yatco ihre Stimme leiht. Dazu ist Yae Miko auf der Ankündigung abgebildet, wodurch davon auszugehen ist, dass der Charakter bei dem Livestream offiziell angekündigt werden wird.

Dear Travelers,

The special program for Genshin Impact’s new version will premiere on the official Twitch channel on 02/04/2022 at 07:00 AM (UTC-5), followed by an online concert, bringing you a joyous time with beautiful melodies!

>>>https://t.co/iSfDaE9iy6#GenshinImpact pic.twitter.com/LHvwuJmAIB

— Genshin Impact (@GenshinImpact) February 2, 2022