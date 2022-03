Genshin Impact: Spieler erstellt Konzept, um „Pity“ auf Banner anzuzeigen

„Genshin Impact“ ist derzeit eines der beliebtesten Gacha-Spiele, in denen die Nutzer durch das Zufallsprinzip Charaktere über deren Banner „ziehen“ können. Neben dem normalen Banner, das unbegrenzt verfügbar ist, gibt es regelmäßig neue Event-Banner, die nur für eine kurze Zeit im Spiel sind.

Um das meiste aus ihren häufig begrenzten Wünschen herauszuholen, berechnen die Spieler oft „Pity“, ein Mitleidssystem, nach dem man garantiert eine Fünf-Sterne-Waffe oder einen Charakter erhält. Derzeit wird „Pity“ eher umständlich ermittelt: die Spieler müssen die Gegenstände seit ihrem letzten Fünf-Sterne-Item mühselig zählen. Auf Reddit hat ein Nutzer nun ein Konzept vorgestellt, mit dem das System komfortabel angezeigt werden kann.

Warum zeigt Mihoyo „Pity“ nicht auf Banner an?

Im Subreddit zu „Genshin Impact“ zeigt der Spieler „yagamasta“ nun, wie einfach man die Informationen zu dem Mitleidssystem anzeigen lassen könnte. So könnte auf dem Banner ganz leicht eingeblendet werden, wie viele „Pulls“ die Spieler schon getätigt haben oder wie viele sie noch benötigen, um an „Hard Pity“ zu stoßen. Viele Reddit-Nutzer zeigen sich begeistert von dem einfachen Konzept und sind verwundert, dass die Entwickler von Mihoyo dieses System nicht nutzen. Bei anderen Gacha-Spielen des Studios, wie etwa „Honkai Impact“ oder auch dem Anwalts-Kartenspiel „Tears of Themis“, werden die verbleibenden Pulls nämlich ähnlich auf den jeweiligen Bannern dargestellt.

Höchstens zehn Pulls für Vier-Sterne-Charaktere

Höchstens 90 Pulls für Fünf-Sterne-Charaktere

Höchstens 80 Pulls für Fünf-Sterne-Waffen auf dem Waffen-Banner

„Pity“ ist ein Begriff, den man in der Community von „Genshin Impact“ häufig hört. Auf Deutsch bedeutet es „Mitleid“ und bezeichnet ein System, das nach einer bestimmten Anzahl an „Pulls“ oder Ziehungen einen Vier- oder Fünf-Sterne-Gegenstand garantiert. Diese Garantie gilt für alle Banner und Gegenstände:

Sobald die Spieler einen Vier- oder Fünf-Sterne-Charakter oder eine Waffe erhalten haben, wird der jeweilige Mitleidszähler zurückgesetzt, unabhängig davon, ob sie am „Hard Pity“ von zehn/90/80 Ziehungen angekommen sind oder nicht. Dazu gibt es ein „Soft Pity“ bei acht Pulls für Vier-Sterne- und 75 Pulls bei Fünf-Sterne-Gegenständen, bei dem es angeblich eine höhere Drop-Chance für die gewünschten Items gibt. „Soft Pity“ ist allerdings von den Entwicklern nie bestätigt worden.

Die einzige Möglichkeit, bei „Genshin Impact“ derzeit „Pity“ zu berechnen, ist über die Historie im Shop. Spieler zählen ab dem letzten Vier- oder Fünf-Sterne-Gegenstand, den sie erhalten haben, und errechnen so, wie viele mögliche Pulls sie noch brauchen, bis sie ihr gewünschtes Item erhalten.

