Genshin Impact: Erster Elektro-Heiler Shinobu erscheint nächste Woche

In der nächsten Woche gibt es in "Genshin Impact" wieder ein neues Banner. Dabei können sich die Spieler dieses Mal einen brandneuen Elektro-Heiler wünschen.

In der nächsten Woche läuft das aktuelle Banner in „Genshin Impact“ aus. Derzeit können die Spieler mit etwas Glück entweder den neuen Hydro-Charaker Yelan oder den Anemo-Yaksha Xiao erhalten. Vom 21. Juni bis zum 12. Juli gibt es ein neues Banner, das neben den Rückkehrern Arataki Itto und Gorou auch den allerersten Elektro-Heiler Kuki Shinobu mit sich bringt.

Kuki Shinobu ist ein „Hansdampf in allen Gassen“

Von den Entwicklern von miHoYo wird die Schwertkämpferin Kuki Shinobu als „Jack of All Trades“ bezeichnet, etwa ein „Hansdampf in allen Gassen“. Der neue Elektro-Charakter ist in erster Linie ein Unterstützer, der seine Verbündeten heilt, während er von außerhalb des Schlachtfeldes aber auch gleichzeitig Schaden an den Feinden verursacht.

Mit ihrer Elementarfähigkeit erschafft Shinobu einen Elektro-Ring, der den Verbündeten im Wirkungsbereich Lebenspunkte wiederherstellt. Die Gegner in der Umgebung erleiden dabei fortlaufend Elektro-Schaden. Das Auslösen der Fähigkeit verringert dabei jedoch ihre HP und heilt die Verbündeten basierend auf Shinobus maximalen Lebenspunkten.

Bei ihrem Burst „Gyoei-Narukami-Kariyama-Ritual“ stößt Kuki Shinobu ihr Schwert in den Boden und erschafft vor sich eine Barriere, die den Gegnern fortlaufend Schaden basierend auf Shinobus maximalen Lebenspunkten hinzufügt. Die Barriere wirkt länger an, wenn Shinobu beim Auslösen nicht mehr als 50 Prozent ihrer Lebenspunkte besitzt.

Kuki Shinobu wird vom 21. Juni bis zum 12. Juli erhältlich sein. Ebenfalls auf dem neuen Banner sind „The One and Oni“ Arataki Itto und einer seiner besten Supporter, der Watatsumi-General Gorou. Beide kamen erst mit Update 2.3 zu „Genshin Impact“. Als vierter Charakter ist der Cryo-Charakter Chongyun auf dem neuen Banner vertreten.

Wem die Stimme von Kuki Shinobu vielleicht bekannt vorkommt, der hat sich nicht verhört. Im Englischen leiht Kira Buckland dem neuen Elektro-Charakter die Stimme. Fans gepflegter japanischer Action gewürzt mit einer Prise Existenzkrise dürften Buckland als Stimme des Androiden 2B aus „Nier: Automata“ kennen.

