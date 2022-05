Genshin Impact: Spieler lachen über Verlängerung des Ayaka-Banners

Das aktuelle Banner von Update 2.6 in "Genshin Impact" wird verlängert. Die Spieler amüsieren sich derzeit, wie viel Zeit für den Wunsch noch bleibt.

Ende April haben die Entwickler von miHoYo Update 2.7 für „Genshin Impact“ offiziell verschoben. Welche Inhalte bis zum nächsten Patch folgen werden, wollte das Studio noch mitteilen. Nun wurde bekannt, dass das aktuelle Wunsch-Banner mit Kamisato Ayaka einfach verlängert wird. Im Spiel selbst wird eine recht lange Restzeit angezeigt, über die sich die Spieler derzeit amüsieren.

Spieler werden Ayaka so schnell nicht wieder los

Eigentlich hatten die Spieler schon mit einem neuen Livestream zum kommenden Update 2.7 für „Genshin Impact“ gerechnet. Doch dann mussten die Entwickler mitteilen, dass der nächste Patch für das Action-Spiel verschoben wird. Gerüchte zu einem Aufschub gab es bereits seit Wochen, so dass die Community die Nachricht recht gut aufgenommen hat. Die Entwickler von miHoYo haben keinen Grund für die Verschiebung genannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die derzeitige Situation mit dem Corona-Virus in Shanghai mit dem Aufschub zu tun hat.

Wie es im Spiel in der Zwischenzeit weitergeht, ist nun auch bekannt. Das aktuelle Wunsch-Banner mit Kamisato Ayaka hätte eigentlich am 10. Mai enden sollen, wird nun aber verlängert. Wie lange sich der Cryo-Charakter halten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Spiel wird die Restzeit mit 240 Tagen angegeben. Dabei dürfte es sich jedoch um einen Platzhalter handeln, mit dem auf die Situation in Shanghai reagiert werden kann.

Die recht hohe Restzeit für das Banner sorgt in der Community sowohl für Sorge als auch für Gelächter. Die Spieler scherzen, dass Ayaka nun ein Yandere-Charakter ist, den die Community nicht mehr loswird. Als Yandere wird in der japanischen Popkultur ein Charaktertyp bezeichnet, der eine intensive Zuneigung oder Liebe für eine andere Person empfindet, die sich mit der Zeit aber in eine zerstörerische Obsession wandeln kann. Einige Spieler vergleichen Ayaka auch mit dem ebenfalls obsessiven Charakter Monika aus „Doki Doki Literature Club!“.

Andere Spieler machen eher wehmütige Scherze darüber, dass es so wohl nie einen Rerun von Kaedehara Kazuha geben wird. Derzeit warten viele auf ein erneutes Banner des beliebten Anemo-Charakters. Viele angeblichen Insider und Leaker haben einen Rerun von Kazuha vorhergesagt, bis jetzt ist es aber nie dazu gekommen.

Quelle: Genshin Impact, Genshin Impact Reddit, Genshin Memepact Reddit

