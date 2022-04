Genshin Impact: Update 2.7 offiziell verschoben

Eigentlich hatten die Spieler von „Genshin Impact“ mit einem anstehenden Livestream zu Update 2.7 gerechnet. Stattdessen gaben die chinesischen Entwickler von miHoYo bekannt, dass der nächste Patch verschoben werden muss. Ein Grund wurde nicht genannt, jedoch kann man davon ausgehen, dass die derzeitige Corona-Situation in Shanghai in Zusammenhang mit dem Aufschub steht.

Was passiert bis zum nächsten Update?

Die Updates in „Genshin Impact“ erfolgen normalerweise alle sechs Wochen. In der Zeit gibt es zwei verschiedene Zeiträume mit besonderen Bannern, bei denen die Spieler für unterschiedliche Charaktere rollen können. Das erste Banner im aktuellen Update 2.6 brachte den neuen Charakter Kamisato Ayato. Das zweite und eigentlich letzte Banner führt derzeit Ayatos Schwester, Kamisato Ayaka.

Das Ayaka-Banner ist noch etwa elf Tage im Spiel, was bedeutet, dass Update 2.7 eigentlich am 11. Mai hätte veröffentlicht werden sollen. Was nach der offiziellen Verschiebung im Spiel passiert, ist derzeit noch nicht klar. Die Spieler fragen sich nun, ob das Ayaka-Banner einfach verlängert wird oder die Entwickler noch ein drittes Banner hinterherschieben. miHoYo schreibt, dass detaillierte Informationen zu dem weiteren Vorgehen noch folgen sollen. Dies beträfe das neue Datum von Version 2.7, Pläne zur Anpassung der Inhalte sowie mögliche Entschädigungen für die Spieler.

In der Community wird die Verschiebung des Updates recht gut aufgenommen. Gerüchte zu einem möglichen Aufschub des nächsten Patches gab es bereits seit einigen Wochen. Viele Spieler wünschen den Entwicklern in den sozialen Medien alles Gute und hoffen, dass sich die derzeitige Situation in Shanghai, dem Sitz von miHoYo, schnell verbessert.

Quelle: Reddit, GamesRadar, Siliconera

