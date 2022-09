Genshin Impact: Synchronsprecher werden gebeten, Namen „falsch“ auszusprechen

Über manch eine Aussprache in dem beliebten Gacha-Spiel „Genshin Impact“ können die Spieler aus verschiedenen Regionen nur den Kopf schütteln. So gibt es in der Community regelmäßig Diskussionen darüber, wie in der englischen Lokalisation deutsche Begriffe wie „Prinzessin der Verurteilung“ oder die chinesisch inspirierten Orte in Liyue ausgesprochen werden.

Diese Diskussion wurde mit der Veröffentlichung der neuen Region Sumeru in Update 3.0 von „Genshin Impact“ neu angefacht. Darüber sprach der Synchronsprecher Zach Aguilar in der vergangenen Woche mit seinem Kollegen Elliot Gindi.

Sprachregie des Spiels entscheidet über die Aussprache

Die neue Region Sumeru ist anscheinend von den Kulturen des Nahen Ostens und Südasiens inspiriert. Daher gibt es auch einige Spieler, die die Aussprache von neuen Charakteren und Orten bemängeln. Darüber sprach Zach Aguilar, der Synchronsprecher des männlichen Reisenden Aether, in seinem letzten Stream mit Elliot Gindi. Gindis Familie kommt selbst aus dem Nahen Osten, über die wirkliche Aussprache seines Charakters Tighnari kann aber auch er nur Vermutungen anstellen.

Tighnari sei ein Name, den er abseits von „Genshin Impact“ auch noch nie gehört habe, erzählte Elliot Gindi in dem Stream. Er würde den Namen so aussprechen, wie es der Auftraggeber, in diesem Falle miHoYo, wolle. Er hätte aber auch Leute erlebt, die ihm dann sagen, dass er den Namen falsch betone. Anstatt „Teinari“, wie er in dem Spiel ausgesprochen wird, sollte der Charakter „Tithnari“ ausgesprochen werden. „Hör zu, glaubst du wirklich, dass diese ganzen weißen Leute den Namen so aussprechen würden?“ lachten Gindi und Aguilar.

Die beiden Synchronsprecher erklären weiter, dass es sich jeweils um lokalisierte Versionen der Begriffe handelt. Bei jedem Projekt würden die Synchronsprecher zudem die Worte so aussprechen, wie es ihnen gesagt wird. Gindi erzählte, dass er während seiner Aufnahmen als Tighnari extra nachfragte, wie der Name ausgesprochen werden soll. Die Verantwortlichen erklärten, dass sie Begriffe so aussprechen lassen, dass die Spieler auf der ganzen Welt diese leicht kopieren können.

Quelle: GameRant

