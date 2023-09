Genshin Impact: Komponist verlässt HoYoverse, um Träume zu verfolgen

„Genshin Impact“ verliert einen Komponisten, der für den Soundtrack des Gacha-Spiels verantwortlich ist. In einem Post nennt er die Gründe, wieso er HoYoverse verlässt.

Das Komponisten-Team hinter „Genshin Impact“ muss sich von einem seiner wichtigsten Komponisten verabschieden. Yu-Peng Chen, der auch als Chen Zhiyi bekannt ist, wird HoYoverse demnächst verlassen.

Doch seinem Post zufolge hat er gute Gründe, das Entwicklerstudio zu verlassen. Nach einigen Gesprächen mit dem Unternehmen hat er sich entschlossen, nicht mehr weiter am Spiel zu arbeiten, um seine musikalischen Träume zu verfolgen.

Genshin Impact verliert wichtigen Komponisten

Chen bittet um das Verständnis der Spieler und Spielerinnen. In Zukunft will er sich weiterhin der Musik hingeben, aber eben nicht bei „Genshin Impact“. Er will im kommenden Jahr ein Album veröffentlichen, das komplett instrumental sein wird.

Außerdem schmiedet er schon weitere Pläne für die Zukunft. Welche genau das sind, will er zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Doch er will „Genshin Impact“ nicht vollständig den Rücken kehren: Er will dem Titel als Spieler erhalten bleiben.

Für HoYoverse handelt es sich dabei um einen großen Verlust. Doch ihr müsst nicht befürchten, dass ihr „Genshin Impact“ demnächst ohne Ton hören müsst: Das Komponisten-Team besteht aus mehreren Mitgliedern, die weiterhin an Soundtrack arbeiten werden.

Weitere Meldungen zu „Genshin Impact“:

So wie es scheint, verlässt er das Unternehmen nicht im Streit. Er ist dankbar dafür, dass er so viele schöne und unvergessliche Erinnerungen dort erleben durfte. Somit könnte es sein, dass die Tür für ihn immer noch offen steht und er in Zukunft wieder zu HoYoverse zurückkehrt, wenn er seine musikalischen Träume erreicht hat.

Chen arbeitete seit 2019 für HoYoverse. „Genshin Impact“ ist seine erste, größere Videospielerfahrung gewesen. Für die Areale des Videospiels hat Chen eine Mischung aus traditioneller Volksmusik und westlichen Musikarrangements komponiert.

Quelle: reddit.com

Weitere Meldungen zu Genshin Impact.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren