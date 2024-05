US-Charts im März 2024: Beeindruckender Start für Dragon’s Dogma 2 – PS5 dominiert weiter

In dieser Woche veröffentlichten die Analysten von Circana die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem Monat März 2024. Während "Dragon's Dogma 2" im Bereich der Software einen erfolgreichen Start hinlegte, dominiert die PS5 weiterhin das Geschehen an der Hardware-Front.

In dieser Woche versorgten uns die Marktforscher von Circana mit den Hard- beziehungsweise Software-Charts und diversen interessanten Statistiken zur Entwicklung des US-Gamingmarkts im März 2024.

Laut Circana weist der US-Markt im vierten Monat in Folge ein Wachstum auf und legte im März 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um vier Prozent zu. Dabei lag der generierte Umsatz im letzten Monat bei 4,89 Milliarden US-Dollar. Mit 4,25 Milliarden US-Dollar entfiel der Löwenanteil auf den Bereich Content – ein Plus von neun Prozent.

Zum Content gehören in den Analysen physisch wie digital verkaufte Spiele, Abos wie PlayStation Plus und der Xbox Game Pass, Ingame-Währung oder DLCs beziehungsweise Erweiterungen.

Mobile-Markt befeuert das Wachstum

Auch wenn im letzten Monat diverse namhafte Titel für den PC und die Konsolen erschienen, war es laut Circana der Mobile-Markt, der 89 Prozent des Jahreswachstums ausmachte. Dieser wiederum wurde von den Titeln „Monopoly Go“, „Royal Match“, „Roblox“ und „Candy Crush“ dominiert.

Auf den Konsolen stieg der mit Content generierte Umsatz um drei Prozent. Der PC-Markt hingegen wies hier ein Wachstum von zwei Prozent auf. Als erfolgreichstes Spiel ging aus dem März 2024 „Dragon’s Dogma 2“ hervor, das die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Laut Circana fielen die Zahlen von „Dragon’s Dogma 2“ im Launchmonat elf Mal höher aus als die des ersten Teils im Jahr 2012.

Ungeachtet der Tatsache, dass der Überraschungshit den Spitzenplatz der Software-Charts räumen musste, verkauft sich „Helldivers 2“ in den USA weiterhin auf einem hohen Niveau. Nach nur zwei Verkaufsmonaten verbucht der Coop-Shooter in den USA bereits den siebthöchsten US-Dollar-Umsatz aller von Sony veröffentlichten Spiele.

Auffällig ist zudem, dass im März 2024 allen namhaften Neuveröffentlichungen der Sprung unter die Top 10 gelang. Darunter Titeln wie „Rise of the Ronin“, „WWE 2K24“ oder „MLB: The Show 24“, bei dem die digitalen Zahlen auf der Switch und den Xbox-Konsolen nicht berücksichtigt wurden.

Umsätze mit Konsolen brachen im März 2024 ein

Nicht ganz so erfreulich entwickelte sich der Markt für Konsolen-Hardware. Im Vergleich mit dem März 2023 ging der generierte Umsatz bei allen Konsolen um mindestens 30 Prozent zurück. Als Sieger ging aus dem letzten Monat erneut die PS5 hervor, die sich sowohl bei den verkauften Einheiten als auch den generierten Umsätzen den ersten Platz der Hardware-Charts sicherte.

Während die Switch in Bezug auf die Anzahl der verkauften Einheiten den zweiten Platz einnahm, belegte die Xbox Series X/S bei den generieten Umsätzen Rang zwei.

Positiv entwickelte sich laut Circana zudem der Markt für Zubehör. Hier waren in erster Linie Headsets und Kopfhörer für das Wachstum verantwortlich. Das meistverkaufte Zubehör im März 2024 stammt dabei aus dem Hause Sony: Der High-End-Controller DualSense Edge.

Anbei die Übersicht über die 20 meistverkauften Spiele im letzten Monat.

Die US-Software-Charts im März 2024 (Physisch & digital)

Position Vormonat Titel 1 Neu Dragon’s Dogma 2 2 1 Helldivers 2 3 Neu MLB: The Show 24^ 4 3 Modern Warfare 3 (2023) 5 Neu Rise of the Ronin 6 Neu Princess Peach: Showtime* 7 2 Final Fantasy 7: Rebirth 8 Neu Unicorn Overlord 9 Neu WWE 2K24* 10 10 Hogwarts Legacy 11 6 Madden NFL 24 12 12 EA Sports FC 24 13 16 Minecraft 14 107 Horizon: Forbidden West 15 5 Tekken 8 16 19 Rainbow Six: Siege 17 14 Elden Ring 18 17 Mario Kart 8* 19 13 Marvel’s Spider-Man 2 20 18 Mortal Kombat 1 (* Bei gekennzeichneten Titeln sind digitale Verkäufe nicht enthalten) / (^ Digitale Verkäufe auf Nintendo- und Xbox-Plattformen nicht enthalten)

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren