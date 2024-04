Charts Deutschland: PS5-Rangliste mit Sony-Dominanz

Welche Spiele sind im deutschen Einzelhandel besonders beliebt? Die neusten Charts verraten, was hierzulande am häufigsten in den Warenkörben landet. Vor allem für "Marvel's Spider-Man 2" war es eine erfolgreiche Woche.

Während die europäischen Charts zuletzt deutlich machten, dass die “Fallout”-Reihe von der gleichnamigen Amazon-Prime-Serie profitieren kann, tauchen die Bethesda-Spiele in den Charts des deutschen Einzelhandels (noch) nicht auf.

Stattdessen verweilen zwei Sony-Spiele an der Spitze der PS5-Rangliste. Während sich Insomniacs “Marvel’s Spider-Man 2” nach einem Wiedereinstieg den ersten Platz schnappte, ging Rang zwei an “Helldivers 2”. Der zuletzt genannte Shooter entstand beim externen Studio Arrowhead.

Für Dragon’s Dogma 2 ging es bergab

Die von GfK Entertainment herausgegebenen Charts beschränken sich in der Regel auf die vordersten zwei Plätze. Allerdings erfolgte diesmal die Erwähnung, dass “Dragon’s Dogma 2” auf der PS5 auf Rang fünf fiel und die Deluxe-Edition von “Pacific Drive” auf dem siebten Rang landete.

Auf der Xbox Series X/S musste “Dragon’s Dogma 2” ebenfalls Federn lassen. “WWE 2K24” schnappte sich nach einem Wiedereinstieg den ersten Rang, sodass sich der Capcom-Titel mit Platz 2 begnügen muss.

In den Charts der Last-Gen-Konsolen dominiert weiterhin der Rockstar-Blockbuster “GTA 5”. Sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One ist der Titel an der Spitze. Es folgen “Minecraft” (PS4) und “Burnout Paradise” (Xbox One).

Auch auf der Nintendo Switch kam es zu keinen Änderungen: “Princess Peach: Showtime!“ verweilt wie schon in der Vorwoche vor “Super Mario Bros. Wonder” auf Platz eins. Die PC-Rangliste können wir im Grunde vernachlässigen, da der Verkauf von PC-Spielen vorwiegend digital erfolgt.

Spiele-Charts aus Deutschland KW 15.2024 (8. bis 14. April)

PS5

(WE) Marvel’s Spider-Man 2 (2) Helldivers 2

Xbox Series X/S

(WE) WWE 2K24 (1) Dragon’s Dogma 2

PS4

(1) GTA 5 – Premium Edition (2) Minecraft – Starter-Edition

Xbox One

(1) GTA 5 – Premium Edition (2) Burnout Paradise

Nintendo Switch

(1) Princess Peach: Showtime! (2) Super Mario Bros. Wonder

PC Games

(1) Landwirschafts-Simulator 22 (WE) We are Football 2024

Die Ranglisten werden laut GfK Entertainment anhand von Informationen erstellt, die aus über 2.000 Verkaufsstellen stammen und etwa 70 Prozent des deutschen Marktes abdecken. Der mittlerweile dominante Digitalverkauf bleibt offensichtlich außen vor.

