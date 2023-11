Silent Hill 2 Remake: Bloober Team liefert Status-Update zur Entwicklung

Vor wenigen Tagen reagierten die Entwickler von Bloober Team auf die Ungeduld der wartenden Spielerschaft und wiesen darauf hin, dass der Publisher Konami für die Informationspolitik rund um das Remake von „Silent Hill 2“ zuständig ist.

Trotz allem lieferte uns das polnische Studio via X (ehemals Twitter) nun ein kurzes Status-Update zur Entwicklung. In diesem weist Bloober Team darauf hin, dass die Arbeiten am Remake gut vorangehen. Gleichzeitig wurde noch einmal das Ziel bekräftigt, mit „Silent Hill 2 ein Remake höchster Qualität abzuliefern“.

„Im Namen unseres Entwicklungsteams möchten wir klarstellen, dass die Produktion reibungslos und in Übereinstimmung mit unserem Zeitplan verläuft“, so Bloober Team. „Wir verstehen, dass viele Spieler auf der ganzen Welt gespannt auf Neuigkeiten zum Spiel warten, und wir wissen euer Engagement zu schätzen.“

„Wir bitten jedoch um etwas Geduld. Sobald Konami als Publisher des Titels weitere Informationen preisgibt, sind wir zuversichtlich, dass sich das Warten lohnen wird“, heißt es weiter.

Große Ankündigung auf den The Game Awards?

Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnte die Wartezeit der Spielerinnen und Spieler in Kürze endlich ein Ende haben. So begannen erste Händler vor ein paar Tagen damit, Vorbestellungen zum „Silent Hill 2 Remake“ anzunehmen. Dies befeuerte die Gerüchte, dass eine Präsentation des Remakes und die Enthüllung des Releasetermins unmittelbar bevorstehen könnten.

In den Fokus rückten dabei natürlich die von Geoff Keighley moderierten The Game Awards, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Ankündigungen zu haben waren. Das letzte große Event des Videospieljahres 2023 findet am 7. Dezember statt und kürt zum einen die besten Spiele des Jahres.

Darüber hinaus nutzen Entwickler und Publisher die The Game Awards für Ankündigungen oder Updates zu bereits angekündigten Projekten.

Das Remake zu „Silent Hill 2“ befindet sich für den PC und die PlayStation 5 in Arbeit.

