State of Play: Alle vorgestellten Spiele in der Übersicht

Sonys erste State of Play des Jahres 2024 ist vorbei. Welche Spiele präsentiert wurden, haben wir in diesem Artikel aufgelistet.

40 Minuten lang präsentierte euch Sony verschiedenste First- und Third-Party-Spiele, die in (naher) Zukunft herauskommen.

Welche das waren, erfahrt ihr nachfolgend. 16 Spiele waren insgesamt zu sehen.

Das waren die Highlights

Eines davon war das PS5-exklusive Action-Adventure „Stellar Blade“, von dem die Spieler lange nichts mehr gehört hatten. Tatsächlich war das gesamte Jahr 2023 Funkstille, weshalb sich der Release-Zeitraum auf dieses Jahr verschob. Nun durftet ihr einen sechs Minuten langen Trailer bewundern, in dem Charaktere vorgestellt, aber auch Gameplay-Momente gezeigt wurden.

„Death Stranding 2: On the Beach“ gehört ebenfalls zu den Spielen, die ausschließlich für die PlayStation 5 in Entwicklung sind. Seit der Ankündigung auf den Game Awards 2022 gab es zu diesem ausgefallenen Abenteuer keinen Trailer mehr. Nun durften die Fans gleich neun Minuten lang Eindrücke tanken. Zudem bestätigte Kojima Productions den vorher geleakten Titelzusatz.

Auch das „Silent Hill 2“-Remake war vertreten. Hier habt ihr die Enthüllung des Kampfsystems zu Gesicht bekommen. Das Feedback ist allerdings durchwachsen. Nicht jeder Zuschauer ist mit dem gezeigten Gameplay zufrieden.

Noch ein PS5-Exclusive war „Rise of the Ronin“, das am 22. März dieses Jahres erscheint. Eine knapp vierminütige Gameplay-Übersicht hatte Team Ninja für euch vorbereitet. Im Übrigen könnt ihr bereits seit ein paar Wochen vorbestellen.

Alle weiteren Spiele-Präsentationen aufgelistet

Darüber hinaus hatte Hideo Kojima einen Auftritt im Livestream! Mit PlayStation-Führungskraft Hermen Hulst sprach er über eine neue IP, an der nach dem Release von „Death Stranding 2“ intensiv gearbeitet wird. Damit wird die japanische Entwickler-Legende zu seinen Wurzeln zurückkehren.

Wie fandet ihr Sonys Gaming-Show? Und was war euer persönliches Highlight? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

