Physint: Hideo Kojima kehrt zum Action-Spionage-Genre zurück

Hideo Kojima war in der neuen State of Play Folge von Sony PlayStation vertreten! Der Grund dafür war nicht nur die Präsentation zu "Death Stranding 2", sondern auch eine neue IP, über die der Japaner erste Worte verlor.

Im Jahr 2025 dürfen sich die PlayStation-Spieler auf Hideo Kojimas „Death Stranding 2 – On the Beach“ freuen. Dazu präsentierte der prominente Japaner auf Sonys jüngster State of Play ein neunminütiges Video.

Wie es danach weitergeht, ist schon jetzt bekannt. Denn Hideo Kojima wurde während der Gaming-Show zugeschaltet! Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, empfang den Entwickler, um mit ihm über seine neue Marke zu sprechen.

Resultierend aus der Partnerschaft zwischen Kojima Productions und PlayStation ensteht eine neue IP, mit denen der bekannte Entwickler zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Der Name: Physint. Euch erwartet hiermit ein „Next-Generation-Action-Spionage-Spiel.“

Klingt ganz nach einem geistigen „Metal Gear“-Nachfolger. Die Entwicklung beginnt jedenfalls erst richtig nach dem Release des zweiten „Death Stranding“-Ablegers.

Kojima erzählt anschließend, er habe tiefgreifende Erfahrung mit Sony, wenn es um das Spionage-Genre geht. Daher freut er sich über eine „starke Kollaboration.“

Ich bin zuversichtlich, dass dieser Titel der Höhepunkt meiner Arbeit sein wird. Der japanische Entwickler will sich selbst übertreffen.

Noch kann der 60-Jährige nicht viel zum Projekt sagen. Doch gemeinsam mit Sony möchte er „Spitzentechnologie zusammenbringen.“ Talente aus der ganzen Welt sollen daran arbeiten.

Physint ist ein Spiel und Film zugleich

Wie man es von Kojima kennt, handelt es sich um ein interaktives Spiel. Zur gleichen Zeit ist es also ein Film, wobei sich der Schöpfer auf Elemente wie Handlung, Besetzung und Sound bezieht.

Wir hoffen, dass wir die Grenzen zwischen Film und Videospielen überwinden können. Hideo Kojima hat Großes vor

„Bleibt dran“, richtet Kojima zum Schluss an die Spieler. Wir sind gespannt, was genau hiermit auf uns zukkommt.

Hier der zweiminütige Talk mit Hermen Hulst und Hideo Kojima:

