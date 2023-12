Hideo Kojima: Dinge zu erschaffen ist für ihn keine Arbeit mehr

In seinem gestrigen Beitrag erklärte Hideo Kojima, warum er selbstständig wurde und wie er deshalb in seinem Umfeld auf Ablehnung gestoßen ist.

Im Dezember 2015 gründete Hideo Kojima sein eigenes Entwicklerstudio: Kojima Productions. Warum die Entwickler-Legende sich dazu entschied, unabhängig zu werden, erklärte er jetzt in seinem neuesten Twitter/X-Beitrag.

„Der Grund, warum ich unabhängig bin und mich für eine lebenslange Karriere einsetze, ist, dass für mich das Schaffen von Dingen keine Arbeit mehr ist. Deshalb gibt es auch keinen Ruhestand. Dinge zu schaffen ist Leben.“ Hideo Kojima zu Beginn seines Posts

Nachfolgend erklärt er, dass nur „sehr wenige Menschen“ es geschafft haben, sich von einem großen Videospielunternehmen – egal ob in Japan oder irgendwo anders.

Kollegen und Verwandte rieten davon ab

Selbst einem namhaften Entwickler wie Kojima wurde davon abgeraten, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sowohl bei Kollegen als auch bei Verwandten sei er auf Ablehnung gestoßen.

„Das wird nie funktionieren!“, hörte er aus seinem Umfeld. Sie meinten, ohne die finanzielle Stabilität und die starke Organisation eines etablierten Unternehmens sei es nicht möglich, erfolgreiche Spiele herauszubringen.

„Jemand muss jedoch beweisen, dass dies eine altmodische Denkweise ist. Jungen Kreativen muss die Freiheit der Wahl gelassen werden. Das ist einer der Gründe, warum ich weiterhin Dinge erschaffe.“ So schließt Kojima seinen Beitrag ab.

Zumindest bisher ist das kreative Entwickler-Genie definitiv erfolgreich mit seinem eigenen Studio. So berichteten wir im November 2022: „Death Stranding“ hat insgesamt über zehn Millionen Spieler erreicht. Demzufolge leitete Hideo Kojima die Entwicklung eines zweiten Teils in die Wege, zudem ist eine Verfilmung in Arbeit. Darüber hinaus entwickelt er mit seinem Team noch ein exklusives Xbox-Projekt.

Dass der 60-jährige Japaner noch keine Pläne für den Ruhestand hat, machte er an seinem letzten Geburtstag klar. Schon hier teilte er mit, für den Rest seines Lebens „Dinge erschaffen“ zu wollen. Damit bezieht er sich nicht nur auf Spiele, sondern auch auf Filme und Musik.

Related Posts

Im Übrigen geht Anfang 2024 seine eigene Dokumentation an den Start, die euch einen umfassenden Einblick in Kojimas Entwicklungsarbeiten gibt. Um sie anzuschauen, benötigt ihr ein Abonnement bei Disney+.

Weitere Meldungen zu Hideo Kojima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren