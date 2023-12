Death Stranding: Erfreuliche Neuigkeiten zur Realverfilmung

Es gibt Neuigkeiten zur Realverfilmung von „Death Stranding“. Seit der offiziellen Ankündigung des Projekts vor etwa einem Jahr ist einiges passiert. So ist zum Beispiel bekannt, dass Hammerstone Studios den Film komplett finanzieren wird. Unterstützung bekommt Hideo Kojima künftig von einem weiteren Akteur.

A24 beginnt Partnerschaft mit Kojima Productions

Die erfahrene Filmproduktionsgesellschaft A24, die auch als Filmverleih tätig ist, hat bestätigt, dass man gemeinsam mit Hideo Kojima an der Realverfilmung zu „Death Stranding“ arbeitet. Zuvor werkelte das erfahrene Studio unter anderem an erfolgreichen Streifen wie „Everything Everywhere All at Once“.

„Es ist offiziell: Wir haben uns mit Kojima Productions für die Live-Action-Adaption des hochgelobten Videospiels Death Stranding von Hideo Kojima zusammengetan“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Weitere bekannte Filme, an denen das US-amerikanische Studio Hand anlegte, sind „Lady Bird“ von „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig und „The Whale“. Beim letztgenannten Streifen war A24 zusätzlich an der Filmproduktion beteiligt.

Gefeiert wird die Ankündigung mit einem T-Shirt, auf dem das Firmenlogo im „Death-Stranding“-Stil zu sehen ist. Es kann im Shop von A24 erstanden werden.

Genaue Aufgabe von A24 unklar

Aktuell sind keinerlei Informationen darüber bekannt, welche Rolle A24 genau einnehmen wird. In jedem Fall bringt das Filmstudio jede Menge Know-how mit, um das Projekt zu realisieren. Kojima unterstreicht mit dieser Wahl erneut, dass er keinen großen Kino-Blockbuster produzieren möchte. Stattdessen verfolgt er eher einen „Arthouse-Ansatz“ – also genau die Art Filme, für die A24 bekannt ist.

Weitere Meldungen zu Death Stranding:

Erst im Juni erläuterte Schöpfer Hideo Kojima seine Rolle beim „Death-Stranding“-Film: „Nur um das klarzustellen, ich bin intensiv in Produktion, Überwachung, Drehbuch, Aussehen, Design und Inhalt der Film-Adaption von Death Stranding involviert, nur führe ich eben nicht Regie.“

Dieser Posten ist weiterhin vakant. Die Produktion des Films wird hingegen durch Alex Lebovici von Hamerstone Studios übernommen. Eine konkrete Besetzung für die Adaption ist ebenfalls nicht bekannt.

Zum Thema – Hideo Kojima: Death Stranding-Macher enthüllt seinen Lieblings-Anime 2023

Es besteht die Möglichkeit, dass keiner der Charaktere aus dem Videospiel „Death Stranding“ auftauchen wird. Dementsprechend könnte es passieren, dass wir weder Norman Reedus (Sam Porter Bridges), noch Mads Mikkelsen (Cliff Unger) zu Gesicht bekommen werden.

Einen Veröffentlichungstermin für den Kino-Streifen gibt es bisher nicht.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Death Stranding.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren