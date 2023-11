Hideo Kojima: Death Stranding-Macher enthüllt seinen Lieblings-Anime 2023

Kürzlich verriet Entwicklerlegende Hideo Kojima über X (Twitter) seinen Lieblings-Anime 2023. Besonders angetan hat es dem "Death Stranding"-Macher in diesem Jahr ein brutales und blutiges Netflix-Original.

Derzeit ist „Metal Gear Solid“-Schöpfer Hideo Kojima wohl voll mit der Arbeit am kommenden Action-Adventure „Death Stranding 2“ und der Film-Adaption des ersten Teils beschäftigt. Doch wer der Entwicklerlegende auf X (ehemals Twitter) folgt, weiß, dass Kojima dort auch immer wieder über andere Werke schreibt, die er aktuell konsumiert. Zuletzt enthüllte er dort unter anderem, welches sein absoluter Lieblings-Anime 2023 ist.

Sein Herz gestohlen hat diesmal das düstere Racheepos „Blue Eye Samurai“, das seit dem 3. November 2023 exklusiv bei Netflix verfügbar ist.

„Ohne Zweifel, der beste Anime des Jahres!“ laut Kojima

In einem ausführlichen Post schreibt Hideo Kojima, er habe endlich alle acht Episoden der Anime-Serie beendet. Anschließend ist er voll des Lobes für die Netflix-Show. Seiner Ansicht nach sei es „ein visuelles Meisterwerk, das über den üblichen Maßstab von Animation hinausgeht!“ Deshalb sei es für ihn, ganz ohne jedweden Zweifel, „der beste Anime des Jahres“.

Seiner Ansicht nach hätte CG-basierte Animation in den vergangenen Jahren mit dem Oscar-prämierten „Spider-Man: A New Universe“ einen Wendepunkt erreicht. Dank der 2021 veröffentlichten „League of Legends“-Verfilmung „Arcane“ sei diese Art von Animationsabenteuer gewissermaßen „erwachsen“ geworden. Doch mit „Blue Eye Samurai“ hätten solche CG-Animationswerke nun „das nächste Level erreicht!“

Anschließend führt Hideo Kojima aus, die Botschaft und das Thema der Anime-Serie seien simpel. Obwohl die Geschichte im Tokio des 17. Jahrhunderts spielt, sei sie dennoch auf unsere Gegenwart übertragbar. Ebenfalls gelungen fand der „Death Stranding“-Macher die Charaktere, obwohl er sich bei einigen zunächst nicht sicher gewesen sei. Je mehr über ihre Hintergründe enthüllt wurde, desto mehr habe er „Sympathie für sie empfunden“.

Kojimas Fazit zur Anime-Serie „Blue Eye Samurai“ lautet deshalb: „Äußerst empfehlenswert! Wenn ihr ihn nicht anseht, verpasst ihr etwas.“

In der Vergangenheit teilte Hideo Kojima bereits mehrfach seine Liebe für Anime mit. Unter anderem zeigte er sich begeistert vom düsteren Zeitreise-Abenteuer „Bright Sun – Dark Shadows“ bei Disney+, dem Netflix-Original „Cyberpunk: Edgerunners“ oder auch dem Action-Anime „Lycoris Recoil“ bei Crunchyroll.

Habt ihr „Blue Eye Samurai“ gesehen und falls ja, gefällt euch die Anime-Serie ähnlich gut wie Hideo Kojima? Falls nicht, was ist euer Lieblings-Anime 2023?

