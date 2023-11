Death Stranding 2: Naht die Enthüllung? Offizielle Tweets befeuern die Gerüchte

Allem Anschein nach dürfen wir uns in ein paar Tagen über einen neuen Trailer zu Hideo Kojimas "Death Stranding 2" freuen. Dies geht zumindest aus Tweets von Hideo Kojima und den The Game Awards hervor.

Vor ein paar Wochen erreichte uns das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment eine der nächsten „State of Play“-Ausgaben nutzen könnte, um uns einen neuen Trailer zu „Death Stranding 2“ zu präsentieren.

In diesen Tagen verdichten sich allerdings die Hinweise, dass Hideo Kojima bei der möglichen Enthüllung von „Death Stranding 2“ auf ein anderes Event setzen könnte: Die am 7. Dezember 2023 stattfindenden The Game Awards 2023. Dies lassen zumindest Tweets vermuten, die Kojima selbst und der offizielle X-Kanal der The Game Awards absetzten.

Zunächst veröffentlichte Kojima einen Tweet, der die japanische Designer-Legende offenbar bei den Arbeiten an einem neuen Trailer zeigt. Der X-Kanal der The Game Awards griff den besagten Tweet auf und kommentierte diesen mit dem guten alten Kulleraugen-Emoji.

Ein konkreter Hinweis auf die Präsentation eines neuen Trailers zu „Death Stranding 2“ im Rahmen der The Game Awards?

Die Überraschung hält sich in Grenzen

Wirklich überraschend dürfte das Ganze nicht kommen. Schließlich arbeiteten Geoff Keighley und Hideo Kojima in den vergangenen Jahren immer wieder zusammen. Gleichzeitig nutzte Kojima das von Geoff Keighley moderierte Event in der Vergangenheit gerne, um neue Trailer zu seinen Projekten zu präsentieren oder entsprechende Ankündigungen vorzunehmen.

Auch wenn der Tweet der The Game Awards umgehend wieder gelöscht wurde, war das Internet mal wieder schneller und fertigte Screenshots des Ganzen an. Somit zeichnet sich ab, dass die Wartezeit der Fans in Kürze endlich ein Ende haben könnte. Allzu viele Details zu „Death Stranding 2“ nannten Hideo Kojima und sein Team bisher nämlich nicht.

Zu den wenigen bestätigten Informationen gehört die Tatsache, dass die Darstellerin Elle Fanning eine wichtige Rolle in den Planungen von Kojima spielte. Anfang Februar wies Kojima sogar darauf hin, dass er „Death Stranding 2“ bei einer Absage von Fanning hätte umschreiben müssen.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2:

„Death Stranding 2“ befindet sich für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Official account for #TheGameAwards teasing a new Kojima trailer. Probably Death Stranding 2. pic.twitter.com/UDEeGcktYT — Okami Games (@Okami13_) November 24, 2023

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren