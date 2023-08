Death Stranding 2: Hideo Kojima über die Geschichte und die Umsetzung der Musik

In einem Interview sprach Game-Designer Hideo Kojima über die Arbeiten an Death Stranding 2". Zu den besprochenen Themen gehörten unter anderem der Einsatz der Musik und die Handlung des Nachfolgers.

Auch wenn bereits vor einer ganzen Weile bestätigt wurde, dass Hideo Kojima und sein Team an „Death Stranding 2“ arbeiten, sind handfeste Details zum Sequel spärlich gesät. Im Zuge eines aktuellen Interviews ließ uns der bekannte japanische Designer zumindest am Entstehungsprozess des Titels teilhaben.

Zum einen ging Hideo Kojima auf die Art und Weise ein, wie die Musik in das Spielgeschehen von „Death Stranding 2“ eingebunden wird. Hier zog Kojima einen Vergleich mit dem ersten Teil und führte aus: „Die Musik wurde abgespielt, nachdem die Story-Flags und der Wiedergabestatus überprüft wurden.“

„Wenn man also eine Straße entlangging, spürte man eine andere Atmosphäre. Es ist das gleiche wie in Filmen, in denen in den Zwischensequenzen Musik abgespielt wird. In einem Spiel setzt die Musik allerdings plötzlich ein und die Kamera fährt schnell zurück.“

„Wenn sich die Kamera hier zu weit zurückzieht, verändert sich die Perspektive und es wird schwierig, das Spiel zu spielen. Aus diesem Grund machen wir das normalerweise nicht. Allerdings konnten wir dies erreichen und gleichzeitig ein Gleichgewicht mit dem filmischen Effekt wahren. Mir ging es darum, etwas zu integrieren, was in dieser Form noch nie zuvor in einem Spiel oder Film gemacht wurde“, so Kojima weiter.

Geschichte musste wegen COVID-19 umgeschrieben werden

Wie schon Ende 2022 bestätigt, sahen sich die Entwickler von Kojima Productions aufgrund der COVID-19-Pandemie dazu gezwungen, die Geschichte von „Death Stranding 2“ zu überarbeiten. In „Death Stranding“ stand laut Kojima das Thema „Verbindung“ im Vordergrund, das mit der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns jedoch eine ganz neue Bedeutung erfuhr.

„Während der Corona-Pandemie rückten Fern- und andere Pseudoverbindungen in den Vordergrund. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass eine solche Pseudoverbundenheit alleine einem menschlichen Leben keine Erfüllung bringen kann. Ich war der Ansicht, dass der Mensch rausgehen und sich in der Außenwelt bewegen muss“, kommentierte Kojima die Anpassungen an der Geschichte, die laut dem Game-Designer auch zu einer anderen Bedeutung des Spiele-Titels führten.

Kojima weiter: „Die Isolation und Fragmentierung sind fortlaufend, während sich die Welt drastisch verändert. Und mit der Unfähigkeit, zur ursprünglichen Welt zurückzukehren, habe ich erneut über den Begriff der Verbindung nachgedacht. Die Bedeutung von ‚Strand‘ ändert sich in Death Stranding 2. Am Ende des Teasers gibt es eine Botschaft: ‚Sollten wir uns verbunden haben?‘ und das ist es, was ich in Teil 2 vermitteln möchte.“

„Death Stranding 2“ befindet sich für die PlayStation 5 in Entwicklung. Ein möglicher Releaezeitraum wurde bislang nicht genannt.

