Death Stranding 2: Viele Ideen erst jetzt umsetzbar – Laut Kojima kein klassisches Sequel

Auf den The Game Awards 2022 kündigte Hideo Kojima die laufenden Arbeiten an "Death Stranding 2" offiziell an. Wie die japanische Designer-Legende in einem aktuellen Podcast verlauten ließ, kann er verschiedene Ideen erst jetzt umsetzen. Daher sollten wir laut Kojima nicht mit einem klassischen Sequel rechnen.

"Death Stranding 2" befindet sich bei Kojima Productions in Arbeit.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate ließ Hideo Kojima die sprichwörtliche Katze auf den The Game Awards 2022 vor wenigen Tagen endlich aus dem Sack und kündigte die Arbeiten an „Death Stranding 2“ offiziell an.

In der aktuellen Ausgabe des „Brain Structure“-Podcasts ging die japanische Designer-Legende noch einmal auf das Projekt ein und wies darauf hin, dass wir keinen klassischen Nachfolger zum originalen „Death Stranding“ aus dem Jahr 2019 erwarten sollten. Stattdessen stellte uns Kojima verschiedene neue Ideen und Konzepte in Aussicht, die seiner Meinung nach erst jetzt realisiert werden können – der technischen Entwicklung der letzten Jahre sei Dank.

Worauf sich Kojima hier im Detail bezog, ging aus dem Gespräch allerdings nicht hervor.

Kojima möchte sich selbst herausfordern

Um Gebrauch von den neuen Technologien zu machen und die Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu überraschen, möchten sich die Entwickler von Kojima Productions selbst herausfordern, wie es weiter heißt: „Das ist ein Sequel. Ich arbeite also zum zweiten Mal mit Norman [Reedus] zusammen. Die Technologie hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Es sind mittlerweile Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Wir haben uns also wirklich selbst herausgefordert. Es ist keine klassische Fortsetzungen im eigentlichen Sinne.“

Auf die Rolle des Protagonisten Sam Porter in „Death Stranding 2“ angesprochen, ergänzte Kojima: „Dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Viele Menschen haben Sam gemocht und ich hoffe, dass wir diese Menschen bei Death Stranding 2 wiedersehen werden. Und um Leute anzusprechen, die den ersten Teil nicht gespielt haben, habe ich das Spiel gleichermaßen neu wie nostalgisch gestaltet. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen.“

Weitere Meldungen zum Thema:

„Death Stranding 2“ befindet sich für die PlayStation 5 in Entwicklung. Wann mit der Veröffentlichung weitere Details oder erster Gameplay-Szenen zu rechnen ist, wurde bislang nicht verraten. Unklar ist zudem, wann der Nachfolger erscheinen wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren