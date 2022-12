Kojima Productions: Nehmt an einer beeindruckenden Studiotour teil

Kojima Productions feiert am heutigen Freitag das siebte Jahr der Eigenständigkeit, nachdem sich der Studiogründer Hideo Kojima nach internen Streitigkeiten von seinem vorherigen Arbeitgeber Konami trennte.

Passend zum Jubiläum können Spieler den Produzenten und Game Designer durch das Studio begleiten. Unterhalb dieser Zeilen sind zwei Youtube-Videos eingebettet, die sowohl ein Statement von Kojima als auch eine Studiotour durch recht beeindruckende Geschäftsräume umfassen.

[ad1]Kojima Productions wurde im Dezember 2015 neu gegründet, nachdem Kojima nach der Fertigstellung von „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ Konami verließ. Innerhalb kurzer Zeit wurde das erste Projekt namens „Death Stranding“ gestartet, das auf der E3 2016-Pressekonferenz von Sony zunächst exklusiv für die PS4 angekündigt wurde. Später erfolgten Veröffentlichungen für PC und als „Director’s Cut“ für PS5.

Sequel und Film angekündigt

„Death Stranding“ wird auch in Zukunft ein großes Thema sein. Im Rahmen der Game-Awards-Woche sorgte Kojima für die Ankündigung des Nachfolgers „Death Stranding 2“, der vermutlich einen anderen Namen bekommen wird. Das Studio verweist darauf, dass es sich um einen Arbeitstitel handelt.

Doch auch ein Film zu „Death Stranding“ ist in Arbeit, wie wir erst gestern berichteten. Während unklar ist, ob darin die Handlung des ersten oder zweiten Spiels weitgehend übernommen wird, steht fest, dass Alex Lebovici („Barbarian“) und Hideo Kojima als Produzenten in Erscheinung treten werden. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit den Hammerstone Studios („Barbarian“, „Kung Fury“).

Auch an anderen Stellen tut sich etwas. Kojima Productions arbeitet ebenfalls mit Xbox zusammen. Mithilfe der Cloud-Technologie soll ein Spiel entstehen, wie es der Game Designer bisher nicht entwickeln konnte. Um dieses Projekt wurde es seit der Ankündigung im Juni dieses Jahres aber vergleichsweise ruhig.

Weitere Meldungen zum Thema:

Nachfolgend können sich Fans von Kojima Productions und alle anderen Spieler die Räumlichkeiten des Unternehmens anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Kojima Productions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren