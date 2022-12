Death Stranding 2: Story wurde wegen Pandemie umgeschrieben

Während den Game Awards 2022, die in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember zu sehen waren, ließ Hideo Kojima endlich die Katze aus dem Sack. Nach vielen Gerüchten wurde mit einem Trailer der Nachfolger von „Death Stranding“ angekündigt.

Bei der Veranstaltung verriet Kojima, dass die Story zu dem Spiel vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine andere war. Aufgrund der verheerenden Auswirkungen von Covid-19 hatte der Spielemacher die Geschichte jedoch noch einmal verändert.

„Ich wollte nicht schon wieder die Zukunft vorhersagen“

Nach der Ankündigung bei den Game Awards hatte Hideo Kojima in einem kurzen Interview mit dem Moderator Geoff Keighley über die Story zu „DS 2“ gesprochen. Diese war eigentlich bereits vor der Pandemie fertig, wurde jedoch noch einmal umgeschrieben. Einige Fans vergleichen die Geschehnisse aus Kojimas Spielen gerne mit Ereignissen in der echten Welt und scherzen dabei, dass der Entwickler wohl in die Zukunft sehen könnte.

„Ich hatte die Geschichte schon vor der Pandemie fertiggestellt, aber nachdem ich die Pandemie erlebt hatte, habe ich das Ganze von Grund auf neu geschrieben“, so Kojima. „Ich wollte auch nicht mehr die Zukunft vorhersagen, also habe ich sie neu geschrieben.“ Einige Aspekte von „Death Stranding“ werden unter Fans mit der Corona-Pandemie verglichen: menschenleere Straßen und verlassene Gebäude wegen den Lockdowns, dazu Menschen, die sich auf Lieferdienste verlassen, um nicht in den Geschäften einkaufen gehen zu müssen.

Zuvor beschäftigte sich Kojimas „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ bereits unter anderem mit Themen, die auch heute oft diskutiert werden. Neben weiteren komplexen Gebieten geht es in dem Spiel von 2001 beispielsweise auch um „Fake News“, Social Engineering, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität sowie um politische Verschwörungen und Zensur.

