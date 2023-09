Death Stranding 2: Neuer Trailer auf der nächsten State of Play?

Vergangene Posts von Hideo Kojima lassen einen baldigen Trailer zum "Death Stranding"-Nachfolger vermuten. Gut anbieten würde sich dafür die nächste State of Play, die laut einem Gerücht diesen Monat stattfinden soll.

Über mehrere Wochen postete Hideo Kojima Bilder, wo er einen Trailer schneidet. Bis heute ist allerdings nichts online gekommen.

Vermutlich handelt es sich hierbei um einen neuen Trailer für „Death Stranding 2“. Seit der Ankündigung auf den letzten Game Awards wurden zu dem Adventure keine weiteren Spielszenen gezeigt.

Eine Möglichkeit für die Präsentation wäre Geoff Keighleys Opening Night Live der Gamescom gewesen. Kojima war hier aber nicht anwesend, weshalb sich die Frage stellt: Wann kommt der Trailer?

Die mögliche Antwort: Ende August tauchte das Gerücht auf, laut dem Sony in diesem Monat eine neue State of Play veranstaltet. Sollte es so kommen, würde sich das PlayStation-Event ideal dafür anbieten. Schließlich hat Kojima lediglich die PS5 als Release-Plattform angegeben.

Neben „Death Stranding 2“ könnten hier ansonsten Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ und der Complete Edition zu „Horizon Forbidden West“ präsentiert werden. Ebenfalls sinnvoll wäre ein Update zu „Stellar Blade“, das eigentlich noch dieses Jahr herauskommen soll.

Alternativ auf den Game Awards

Ebenfalls möglich wären die nächsten Game Awards, die erneut im Dezember ausgetragen werden. Wie weiter oben kündigte Kojima Productions dort den Nachfolger an. Zudem haben Hideo Kojima und Veranstalter Geoff Keighley ein gutes Verhältnis zueinander.

Dass „Death Stranding 2“ auf der bevorstehenden Tokyo Game Show zu sehen sein wird, ist unwahrscheinlich. Auf dem japanischen Gaming-Event ist Kojima nur mit einem Merch-Stand anwesend. Eventuell ist der thematisierte Trailer auch gar nicht dem PS5-Titel, sondern Kojimas Xbox-Projekt gewidmet.

