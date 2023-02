Death Stranding 2: Neue Bilder zeigen Léa Seydoux in der Aufnahmekabine

Die Arbeiten an dem Nachfolger zu „Death Stranding“ scheinen im vollen Gange zu sein. Über seinen japanischen Twitter-Account zeigte Hideo Kojima unlängst einige Bilder, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Die Fotos zeigen einige Momente, die anscheinend bei den Aufnahmen für die Synchronisation entstanden sind. So wird etwa die Tür zum Aufnahmestudio gezeigt, während die Schauspielerin Léa Seydoux auf einem anderen Bild ihre Zeilen aufnimmt.

Kojima zeigt Bilder aus dem Aufnahmestudio

Es ist das erste Mal, das Hideo Kojima einige Fotos von den Arbeiten an der Synchronisation zeigt. In einem früheren Twitter-Beitrag verriet der Entwickler, dass einige Motion-Capture-Sitzungen mit Shioli Kutsuna bereits 2022 stattgefunden haben. Bei den neuesten Bildern sieht es jedoch so aus, als ob nur die Dialoge aufgenommen wurden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Ein Bild zeigt die Tür zu einem Aufnahmestudio, während auf weiteren Bildern ein Helm für die Gesichtsaufnahmen sowie einige Mitarbeiter zu sehen sind. Auf einem dritten Bild sieht man die französische Schauspielerin Léa Seydoux, die in dem Nachfolger von „Death Stranding“, der von Kojima Productions derzeit unter dem Arbeitstitel „Death Stranding 2“ geführt wird, wieder die Rolle der Fragile übernehmen wird. Kojima hatte bereits zuvor bestätigt, dass der Charakter in dem kommenden Spiel wieder eine wichtige Rolle einnehmen wird

Weitere Meldungen zu „Death Stranding 2“:

In seiner letzten Podcast-Folge sprach der Entwickler davon, dass „Death Stranding 2“ hätte umgeschrieben werden müssen, hätte die Schauspielerin Elle Fanning nicht zugestimmt, Teil des Spiels zu sein. Dies wäre jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass das Sequel einige Änderungen erfahren hätte. Bereits während der Corona-Pandemie hatte Hideo Kojima die Handlung des Spiels verändert.

Quelle: GamesRadar, TheGamer

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren