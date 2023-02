Death Stranding 2: Laut Elle Fanning „mehr als nur ein Videospiel“

Die US-amerikanische Schauspielerin Elle Fanning wird in „Death Stranding 2“ eine noch unbekannte Rolle spielen. Nachdem sie in der neuen Episode von Kojimas Podcast zuerst die visuelle Darstellung lobte, schilderte sie allgemeine Eindrücke zum Nachfolger.

Dabei erklärte sie: Ihren Charakter betrachte sie genau wie eine Filmrolle, weil das Projekt „so viel mehr als nur ein Videospiel“ sei.

„Ein völlig immersiver Film“

„Natürlich ist es etwas, das man spielen kann, aber ich denke, als Schauspieler ist das eine komplette Geschichte. In meinen Augen ist es ein völlig immersiver Film“, meint Fanning.

Dass Hideo Kojima Schauspieler für seine Figuren castet, hält die 24-Jährige für „klug“. Schließlich seien es „vollwertige Charaktere“, die der weltbekannte Entwickler schreibt. Auch aus diesem Grund habe sie ihre Figur von Anfang an als eine weitere Filmrolle angesehen.

Darüber hinaus verriet die Schauspielerin, dass sie selbst nicht mit Videospielen aufgewachsen sei. Stattdessen stand in ihrer Familie Sport im Vordergrund. Und selbst Filme – ihr heutiges Spezialgebiet – habe sie nicht großartig geschaut.

In der Vergangenheit war Elle Fanning in namhaften Kinofilmen wie „Maleficent: Die dunkle Fee“, dessen Nachfolger oder „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ zu sehen. Auch in verschiedenen TV-Serien wirkte sie mit, zum Beispiel „The Great“.

Zu einem unbekannten Zeitpunkt wird die „Death Stranding“-Fortsetzung exklusiv für PlayStation 5 erscheinen.

