Death Stranding 2: MetaHuman-Technologie kommt im PS5-Spiel zum Einsatz

"Death Stranding 2" wurde in der vergangenen Woche mit einem ersten Trailer angekündigt. Im Kleingedruckten offenbart sich ein Detail, das authentisch wirkende Charaktere verspricht.

Zu den großen Ankündigungen der Game Awards 2022 gehört die Bestätigung von „Death Stranding 2“, das bei Kojima Prodctions entwickelt wird. Vorgestellt wurde der Titel mit einem Trailer, der am Ende ein kleines Detail offenbart: Die Charaktere in „Death Stranding 2“ werden von Epics neuer MetaHuman-Technologie zum Leben erweckt.

Zu entdecken ist der Hinweis bei der Zeitmarke 3:25, nachdem zuvor ein Blick auf das virtuelle Erscheinungsbild von Norman Reedus geworfen werden kann. Im Kleingedruckten heißt es „Powered by MetaHuman“. Es ist ein neues Produkt von Epic, das mit der Unreal Engine 5 arbeitet und zunächst in der PS5-Demo „The Matrix Awakens“ zum Einsatz kam.

Bemerkenswert ist, dass „Death Stranding 2“ mit der DECIMA-Engine von Guerilla Games entwickelt wird und in der aktuellen FAQ zu MetaHuman der Hinweis erfolgt, dass die Charaktere in der Unreal Engine gerendert werden müssen, da sie nur für die Verwendung in Unreal lizenziert sind. Offenbar wurde ein Weg gefunden, die Engine und MetaHuman zu vereinen.

MetaHuman ermöglicht maßgeschneiderte Charaktere

Angekündigt wurde MetaHuman Anfang des vergangenen Jahres. Die neue Technologie wird laut Epic Maßstäbe setzen, was sowohl für die Glaubwürdigkeit digitaler Menschen als auch für die Einfachheit ihrer Erstellung gilt. Maßgeschneiderte Charaktere sollen in Minuten entstehen, wobei voreingestellte Merkmale wie Körpertypen, Frisuren, Kleidung und mehr die Produktion beschleunigen.

Dem Trailer zu „Death Stranding 2“ lässt sich ebenfalls entnehmen, dass an der Produktion des Titels das PlayStation Visual Arts-Team mitwirkt und am Performance Capture sowie an den Gesichtsanimationen Hand anlegt – ähnlich wie zuvor bei der Entwicklung von „The Callisto Protocol“.

„Death Stranding 2“, wobei es sich um den vorläufigen Arbeitstitel des Spiels handelt, befindet sich exklusiv für die PS5 in der Entwicklung. Wann der Titel erscheinen soll, ließen Sony und Kojima Productions offen.

