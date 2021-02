MetaHumans für Unreal Engine: Realistische Digitalmenschen in Minuten

Epic hat mit dem MetaHuman Creator ein neues Tool angekündigt, mit dem Entwickler hochdetaillierte Abbildungen von Menschen erschaffen können. Videos zeigen, wie realitätsnah das Ergebnis in Erscheinung tritt.

Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen.

Videospiele werden immer realistischer. Doch noch immer wirken die Gesichter vieler Charaktere recht hölzern und unnatürlich. Mit dem MetaHuman Creator möchte Epic Games für Verbesserungen sorgen. Und die Ergebnisse, die in den unten eingebundenen Videos sichtbar sind, versprechen eine neue Ebene der Realität.

„Überzeugende digitale Menschen in Echtzeit zum Leben zu erwecken, ist unglaublich anspruchsvoll und zeitaufwändig. Es kann Monate der Recherche, teure Scan-Ausrüstung und eine Armee von Technikern erfordern. Was wäre, wenn wir den Prozess radikal vereinfachen, beschleunigen und skalieren könnten – ohne Kompromisse bei der Qualität?“, so das Unternehmen.

Maßgeschneiderte Charaktere in Minuten

Epic Games freut sich darauf, einen ersten Blick auf den MetaHuman Creator zu gewähren. Es sei ein neues Tool, mit dem „jeder in wenigen Minuten einen maßgeschneiderten fotorealistischen digitalen Menschen erstellen kann, komplett ausgestattet mit Haaren und Kleidung“.

Der MetaHuman Creator setzt laut Hersteller neue Maßstäbe, was sowohl für die Glaubwürdigkeit digitaler Menschen als auch für die Einfachheit ihrer Erstellung gelte. So können Gesichtszüge direkt manipuliert, die Hautfarbe angepasst und Merkmale aus voreingestellten Körpertypen, Frisuren, Kleidung und mehr gewählt werden. Laut Epic Games dürfen sogar die Zähne eines Charakters bearbeitet werden.

„Stellt euch Spielcharaktere vor, die eure Spieler umhauen werden, digitale Doubles auf dem neuesten virtuellen Produktionsset, die Nahaufnahmen standhalten, virtuelle Teilnehmer in immersiven Trainingsszenarien, die ihr nicht von echten Personen unterscheiden könnt: Die Möglichkeiten für Ersteller sind grenzenlos“, heißt es an die Entwickler gerichtet.

App mit Cloud-Unterstützung

Der MetaHuman Creator ist eine Cloud-App, mit der die Erstellung digitaler Menschen laut Epic Games auf weniger als eine Stunde verkürzt wird. Das Unternehmen verspricht dabei einen „nie dagewesenen Standard an Qualität, Wiedergabetreue und Realismus“. Sobald der Charakter fertig ist, kann er exportiert und heruntergeladen werden, bevor er in der Unreal Engine zum Einsatz kommt.

Zum Thema

Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Produktseite des Editors. Zuvor solltet ihr euch die folgenden Demo-Videos nicht entgehen lassen:

