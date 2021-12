The Matrix Awakens PS5-Demo: 35.000 MetaHuman-Fußgänger, 7.000 Gebäude und mehr

The Matrix Awakens PS5-Demo:

Mit "The Matrix Awakens" sollen auf der PS5 die Vorzüge der Unreal Engine 5 ins rechte Licht gerückt werden. Doch schon die nackten Zahlen können beeindrucken.

In der Demo tummeln sich unzählige Fußgänger.

Aus dem PlayStation Store kann eine Tech-Demo namens „The Matrix Awakens“ heruntergeladen und auf der PS5 gestartet werden. Über die kostenlose Erfahrung berichteten wir schon im Laufe des Vormittags. Ebenfalls kann in der verlinkten Meldung eine Gameplay-Vorführung betrachtet werden.

„The Matrix Awakens“ ist recht dicht mit Inhalten gefüllt. In diesem Zusammenhang können schon die reinen Statistiken beeindrucken, die nach der Veröffentlichung der Demo, in der die Vorzüge der Unreal Engine 5 in den Fokus rücken, herausgegeben wurden.

35.000 simulierte MetaHuman-Fußgänger

So gab Epic Games bekannt, dass die Stadt und somit der Schauplatz der Demo 4,138 km breit und 4,968 km lang ist, mit einer Fläche von 15,79 km³ und einem 14,519 km langen Umfang. Es gibt 45.073 geparkte Autos, von denen 38.146 fahrbar und zerstörbar sind. Hinzukommen 17.000 simulierte und zerstörbare Verkehrsfahrzeuge auf der Straße.

Nicht weniger beeindruckend ist die Angabe, dass es 7.000 Gebäude gibt, die aus „Hunderten“ von Objekten bestehen, von denen jedes potenziell bis zu Millionen von Polygonen hat. Das ergibt Milliarden von Polygonen allein für die Gebäude. Schließlich tummeln sich in der Welt von „The Matrix Awakens“ ganze 35.000 MetaHuman-Fußgänger, die simuliert werden.

Statistiken zu The Matrix Awakens

Die Stadt ist 4,138 km breit und 4,968 km lang und damit etwas größer als die Innenstadt von Los Angeles.

Die Fläche der Stadt beträgt 15,79 km²

Das Stadtumfang ist 14,519 km lang

Es gibt 260 km Straßen in der Stadt

Es gibt 512 km Bürgersteige in der Stadt

Es gibt 1.248 Kreuzungen in der Stadt

Es gibt 45.073 geparkte Autos, von denen 38.146 fahrbar und zerstörbar sind

Es gibt 17.000 simulierte Verkehrsfahrzeuge auf der Straße, die zerstörbar sind

Hinzukommen 7.000 Gebäude

Es sind 27.848 Laternenmasten nur auf der Straßenseite

Es gibt 12.422 Kanalisationslöcher

Fast 10 Millionen einzigartige und duplizierte Objekte wurden erstellt, um die Stadt zu bauen

Die gesamte Welt wird nur von der Sonne, dem Himmel und emittierenden Materialien auf Meshes beleuchtet. Für die zehntausenden Straßenlaternen und Scheinwerfer wurden keine Lichtquellen verwendet. Im Nachtmodus kommt fast die gesamte Beleuchtung von den Millionen von emittierenden Gebäudefenstern.

35.000 simulierte MetaHuman-Fußgänger sind unterwegs

7.000 Gebäude, die aus 1000en von Objekten bestehen, wobei jedes Objekt bis zu Millionen von Polygonen umfassen kann, so dass allein für die Gebäude der Stadt mehrere Milliarden Polygone existieren.

Die Demo könnt ihr kostenlos aus dem PlayStation Store laden. Mehr Details zu „The Matrix Awakens“ findet ihr auf dem PlayStation Blog.

