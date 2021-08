PS5: SSDs und die Unreal Engine 5 werden das Game-Design massiv verändern, meint ein Entwickler

Geht es nach Pete Bottomley von den "Conway: Disappearance at Dahlia View"-Machern von White Paper Games, dann dürfen wir uns auf der PlayStation 5 in den kommenden Jahren auf Großes freuen. Vor allem die Kombination aus der schnellen SSD der Konsole und der Unterstützung der Unreal Engine 5 könnte das Game-Design grundlegend verändern.

Die Hardware der PS5 punktet unter anderem mit ihrer schnellen SSD.

In den vergangenen Monaten ließen sich bereits diverse Studios wohlwollend über die schnelle SSD der PlayStation 5 aus und wiesen darauf hin, dass Entwickler massiv von dieser profitieren werden.

Diesen Stimmen schlossen sich nun auch die „Conway: Disappearance at Dahlia View“-Macher von White Paper Games an, die in Person von Pete Bottomley allerdings noch einen Schritt weiter gingen. Wie Bottomley in einem Interview ausführte, geht er davon aus, dass die Kombination aus der schnellen SSD der PS5 auf der einen und der Unterstützung der Unreal Engine 5 auf der anderen Seite die Art und Weise, wie an die Entwicklung von Spielen herangegangen wird, grundlegend verändern wird – vor allem hinsichtlich des Level-Designs.

Vor allem große 3D-Welten könnten profitieren

„Es gibt einen dualen Ansatz, den wir als Entwickler nicht nur mit den schnelleren SSDs, sondern auch in Kombination mit der Unreal Engine 5 nutzen können“, sagte Bottomley. „Wenn Sie die größeren 3D-Spiele erstellen, die wir bei White Paper entwickeln, braucht es viel Zeit, die Inhalte für den Spieler zu streamen und zu wissen, wie man das Design der Levels angeht, um die optimale Performance zu erzielen.“

Zum Thema: Unreal Engine 5: Spiele könnten enorm viel Speicherplatz verbrauchen

Und weiter: „Dank schnellerer Ladezeiten müssen Sie beim Streamen des Inhalts zur Laufzeit weniger Funktionen in die Ladebildschirme integrieren. Die Unreal Engine 5 macht diese Seite der Entwicklung überflüssig und ‚klumpt‘ stattdessen den Inhalt unter der Haube. Ich denke, mit diesen beiden Upgrades in der Entwicklungspipeline werden Sie einige große Änderungen am Leveldesign sehen.“

„Conway: Disappearance at Dalhia View“, das neueste Projekt von White Paper Games, befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch in Entwicklung und ist derzeit für einen Release um Herbst 2021 vorgesehen.

