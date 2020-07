Unreal Engine 5: Spiele könnten enorm viel Speicherplatz verbrauchen

Zukünftige Spiele, die auf der Unreal Engine 5 basieren, werden deutlich mehr Speicherplatz benötigen. Dies behauptet zumindest der CEO und Programmierer Ryan Shah. In einem Interview mit Wccftech erklärte er, warum das so sein wird.

Der hohe grafische Anspruch der neuen Engine wird viel Speicherplatz einnehmen.

Die Unreal Engine 5 von Epic Games konnte mit ihrer beeindruckenden Grafik überzeugen. Allerdings könnte sie einen großen Nachteil mit sich bringen. Laut Ryan Shah, dem CEO und Programmierer von Kitatus and Friends, werden Spiele mit dieser anspruchsvollen Engine einen deutlich höheren Bedarf an Speicherplatz haben.

In einem kürzlich erschienenen Interview lobte er die Unreal Engine 5 wegen ihrer grafischen Leistung, äußerte aber seine Bedenken, dass dafür „die Dateigrößen in die Höhe schießen müssen“, was eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen würde.

Die sich stetig verbessernde Technik und der steigende grafische Anspruch der Spiele benötigen immer mehr Speicherplatz. Kürzlich erschienene Titel wie „The Last of Us Part 2“ nehmen etwa 100 Gigabyte auf der Festplatte ein.

Vor allem die sogenannte Nanite-Technologie der Unreal Engine 5, durch die beispielsweise viel detailreichere Modelle möglich sind, sei für die höheren Datenmengen verantwortlich.

Neben dem höheren Speicherplatzverbrauch der Spiele fallen aber auch Patches und Updates immer größer aus, weshalb man zukünftig darüber nachdenken sollte, seinen Speicherplatz zu erweitern. Im Interview nannte Ryan Shah den Ego-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ als Beispiel, der vor kurzem die 200-GB-Marke durchbrochen hat.

Speicherplatz der Next-Gen-Konsolen ist erweiterbar

Sony hat bereits vor längerer Zeit bestätigt, dass sich die Festplatte der PS5 erweitern lassen wird. Dafür wird das Unternehmen geeignete SSDs mit einem Zertifikat ausstatten, was aber erst einige Zeit nach dem PS5-Release passieren soll. Die integrierte SSD-Festplatte der Konsole wird über einen Speicherplatz von 825 GB verfügen, welcher durch die zukünftigen Spiele relativ schnell ausgelastet sein könnte.

Auch bei der Xbox Series X wird es möglich sein, den Speicher mithilfe spezieller Erweiterungskarten zu vergrößern. Allerdings hat Microsoft mit einer Kapazität von einem Terabyte eine etwas größere Festplatte in die Konsole integriert.

Wie viel Speicherplatz ein Unreal Engine 5-Titel letztendlich beanspruchen wird, bleibt offen. Epic Games ist sich diesem Problem aber sicherlich bewusst, so dass sie bis zur Erscheinung eventuell eine Lösung finden werden. Die Engine soll gegen Ende nächsten Jahres veröffentlicht werden.

