Death Stranding 2: Fragile wird in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen

Vor wenigen Wochen bestätigten die Entwickler von Kojima Productions die laufenden Arbeiten an "Death Stranding 2". In einem aktuellen Podcast ging Hideo Kojima ein wenig auf die Geschichte des Nachfolgers ein und wies darauf hin, dass unter anderem Fragile eine wichtige Rolle spielen wird.

Nachdem sich entsprechende Gerüchte über Monate hielten, kündigten die Entwickler von Kojima Productions „Death Stranding 2“ im Rahmen der The Game Awards 2022 Anfang Dezember offiziell für die PlayStation 5 an.

Wie der japanische Game-Designer Hideo Kojima kurz nach der Bestätigung des Sequels verriet, sollten wir keinen klassischen Nachfolger erwarten, da die Entwickler auch im Bereich der Geschichte neue Wege gehen möchten. Trotz allem dürfen wir uns laut Kojima natürlich über ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten freuen.

Ohne konkreter ins Detail zu gehen, versprach Kojima, dass beispielsweise Fragile eine wichtige Rolle in der Geschichte einnehmen wird. Selbiges gilt für Elle Fanning und Shioli Kutsuna, die im offiziellen Ankündigungs-Trailer allerdings nicht zu sehen waren.

Kojima über die Rolle von Fragile

„Elle und Shioli tauchten im Trailer nicht auf“, so Kojima. „Allerdings gehe ich davon aus, dass ich in Kürze enthüllen kann, welche Rollen sie spielen werden. Mit diesen Who Am I?-Teasern habe ich drei Frauen vorgestellt. Im Moment kann ich dazu noch nicht allzu viel sagen. Aber diese drei Frauen werden eine wichtige Rolle spielen.“

Weiter führte die japanische Designer-Legende aus: „Ich kann aktuell nicht viel sagen. Allerdings wird Fragile von Bedeutung sein. Wenn es um die Rollen geht, die Elle und Shioli spielen werden, dann sollten sich die Menschen darauf freuen. Sie werden von den verrückten Dingen, die wir getan haben, sicherlich umgehauen. Ich kann noch nichts verraten, aber ich werde es in Zukunft tun. Das ist etwas, das noch niemand zuvor gesehen hat.“

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2:

Wann mit der Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ zu rechnen ist, wurde bisher nicht verraten. Einen ersten Hinweis auf den Releasezeitraum des Nachfolgers könnte uns der Lebenslauf des Senior-Charakter-Artist Frank Aliberti geliefert haben. In einem mittlerweile wieder entfernten Eintrag war hier von einem Release im Jahr 2024 die Rede.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren