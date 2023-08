State of Play: Neuer Livestream für September geplant – Gerücht

Sony nahm nicht an der Gamescom 2023 teil. Doch es scheint, dass die Japaner im kommenden Monat für Ankündigungen oder Spielvorstellungen sorgen werden.

Darauf verwies Jeff Grubb von Giant Bomb, der gehört haben möchte, dass „eine State of Play bevorsteht“. Auch im September des vergangenen Jahres wurde ein solcher Showcase veranstaltet. Gleiches gilt für 2021, was die Chancen auf eine Wiederholung steigen lässt.

PS Plus-Preiserhöhung nur ein Vorspiel?

Grubb fügte hinzu, dass die gestrige Preiserhöhung für die PS Plus-Jahresmitgliedschaft in Bezug auf State of Play wie ein „Vorspiel“ wirkt. Gemutmaßt kann darauf aufbauend, dass wir während der bevorstehenden Veranstaltung womöglich Ankündigungen sehen werden, mit denen die Preiserhöhung begründet wird.

Nachdem mit „Sea of Stars“ zuletzt eine weitere Neuerscheinung direkt im Abo landete, könnte es in Zukunft mehr in Richtung Game Pass gehen, was allerdings eine reine Spekulation ist und Sonys bisherigen Aussagen widersprechen würde.

Wahrscheinlicher ist es, dass im Zuge des neuen State of Play-Livestreams Spiele vorgestellt werden, die in den kommenden Monaten den Markt erreichen. Dazu gehören „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Helldivers 2“. Auch mit dabei sein könnte „Rise of the Ronin“, das Gerüchten zufolge Anfang 2024 erscheinen soll.

Angekündigt wurde „Rise of the Ronin“ während der State of Play im September 2022 neben „Tekken 8“ und „Like a Dragon: Ishin!“. Ebenfalls war „God of War: Ragnarök“ ein Thema.

Wie steht es um das neue PS5-Modell?

Gerüchten zufolge arbeitet Sony an einem neuen Modell der PS5, das mit einem abnehmbaren Disk-Laufwerk ausgestattet ist und entsprechend mit oder ohne Disk-Unterstützung gekauft werden kann. Ein späterer Nachkauf wäre konstruktionsbedingt möglich. Während die Ankündigung noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob Sony für eine solche Ankündigung eine State of Play-Show nutzen wird.

„Project Q“, das mittlerweile PlayStation Portal heißt und einen Preis bekam, wurde während eines umfangreicheren PlayStation Showcase im vergangenen Mai offiziell gemacht. Angekündigt wurden während der Veranstaltung auch zahlreiche Spiele.

Von einem neuen PlayStation Showcase habe Grubb allerdings nichts gehört, sodass substantielle Ankündigungen wohl weiter auf sich warten lassen.

In der Regel kündigt Sony die State of Play-Events recht kurzfristig an, sodass wir wohl nur wenige Tage vor der Show davon erfahren werden. Sobald der PS5-Hersteller erste offizielle Informationen durchsickern lässt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

