State of Play: Klickzahlen in der Übersicht – GoW Ragnarök übertrumpft alles

Knapp drei Tage ist die State-of-Play-Ausgabe von Sony nun her. Einmal mehr nutzte der PlayStation-Hersteller das Format, um kommende Spiele für PS5 und PSVR2 vorzustellen. Die Fans haben dabei sowohl Trailer zu schon angekündigten Spielen als auch Neuankündigungen zu sehen bekommen.

Wenig überraschend konnte der vielerseits erwartete „God of War“-Nachfolger die größte Aufmerksamkeit erzeugen: Ganze 4,2 Millionen Aufrufe hat der epische Story-Trailer in den letzten Tagen erhalten. Dahinter folgt mit großem Abstand der achte „Tekken“-Ableger, der ebenfalls auf großes Interesse stieß. Das frisch angekündigte „Way of the Ronin“ folgt dicht dahinter und kann dementsprechend das Gleiche behaupten.

Hier die Auflistung der vorgestellten Spiele und ihre Klickzahlen:

Wie oben erwähnt wurde zu „God of War: Ragnarök“ noch ein passender Controller gezeigt, der limitiert sein wird. Zudem gewährte Sony einen Blick auf PlayStation Stars.

Insgesamt waren sieben Neuankündigungen Bestandteil des Programms. Auch wenn es sich beim „Star Wars“-Spiel nur um eine überarbeitete Version handelt. Genau wie „Demeo“ erscheint es zu einem unbekannten Zeitpunkt für PlayStation VR2.

