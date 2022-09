Hogwarts Legacy: Trailer stellt PlayStation-exklusive Quest vor

"Hogwarts Legacy" lässt Spieler auf den PlayStation-Konsolen eine zusätzliche Quest namens "Haunted Hogsmeade Shop" erkunden. Sie wird in einem neuen Trailer vorgestellt.

Der Publisher Warner Bros. Games und der zuständige Entwickler Avalanche Software haben einen neuen Trailer zum Open-World-Action-RPG „Hogwarts Legacy“ veröffentlicht. Vorgestellt wird darin die PlayStation-exklusive „Haunted Hogsmeade Shop Quest“. Darin erkunden die Spieler einen mysteriösen Laden in der Zaubererstadt, der Madam Mason gehört.

Gegenstände und Ausrüstung zu besseren Preisen

Aus dem Trailer, der während der neusten State of Play-Show veröffentlicht wurde und unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann, geht hervor, dass der Charakter des Spielers den Laden untersuchen wird, nachdem die vorherige Besitzerin, Madam Mason, ihn zum Verkauf angeboten hat. Das geht mit besonderen Herausforderungen einher, denn der ruhige Laden befindet sich in einem mysteriösen Verlies voller trickreicher Wände und gefährlicher Fallen.

„Ich will zwar nicht vorwegnehmen, welche seltsamen Dinge die Spieler unter dem Geschäft erwarten. Aber wenn ihr die Herausforderungen bewältigt, erhaltet ihr euren ganz eigenen Laden, in dem ihr Gegenstände und Ausrüstung zu besseren Preisen als anderswo verkaufen könnt. Außerdem bekommt ihr das Kosmetikset Ladenbesitzer, das passende Outfit für unternehmerisch interessierte Hogwarts-Schüler“, so Chandler Wood, Community Manager bei WB Games Avalanche, auf dem PlayStation Blog, wo ihr mehr über „Hogwarts Legacy“ erfahrt.

Der von Avalanche Software entwickelte Titel wird als Open-World-RPG beschrieben, das die Spieler über Hogwarts hinaus an neue und bekannte Orte führt, während sie „das Ungeschriebene leben und sich auf eine gefährliche Reise begeben, um eine verborgene Wahrheit der Zaubererwelt aufzudecken“.

Der Titel erscheint am 10. Februar 2023 unter anderem für die Sony-Konsolen PS4 und PS5. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Hogwarts Legacy“-Übersicht. Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Trailer zur PlayStation-Quest anschauen:

