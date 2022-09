Demeo: Kooperatives Rollenspiel für PlayStation VR2 angekündigt – Trailer & Details

Mit "Demeo" kündigte das aus verschiedenen Branchenveteranen bestehende Entwicklerstudio Resolution Games ein neues Projekt für PlayStation VR2 an. Spielerisch haben wir es hier mit einem kooperativen Dungeon-Crawler zu tun, in dem es vor allem auf strategische Entscheidungen und eine geschickte Zusammenarbeit ankommt.

Im Rahmen der „State of Play“-Ausgabe am gestrigen Dienstag Abend wurden auch neue Projekte für das im kommenden Jahr erscheinende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 vorgestellt.

Darunter das farbenfrohe Abenteuer „Demeo“, das bei den Entwicklern von Resolution Games entsteht und von offizieller Seite als ein kooperativer Dungeon-Crawler beschrieben wird. Resolution Games setzt sich aus verschiedenen Branchenveteranen zusammen, die in der Vergangenheit an erfolgreichen Mehrspieler-Erfahrungen arbeiteten und „die Magie des Tabletop-Spiels mit Freunden und die damit einhergehende Kameradschaft in der digitalen Welt zu neuem Leben erwecken möchten“.

Ganz im Stile klassischer Tabletop-Spiele legt „Demeo“ den Fokus auf Tischgespräche und strategische Entscheidungen. Gleichzeitig wird es darum gehen, Miniaturen über ein Spielbrett zu bewegen, zu würfeln und kooperativ mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen Dungeons zu erkunden.

Ein plattformübergreifendes Multiplayer-Strategiespiel

Je nach Spielstil, Klassenwahl und der halbprozeduralen Natur der einzelnen Level soll „Demeo“ für stets neue Erfahrungen sorgen. Da es sich bei „Demeo“ um einen Multiplayer-Strategie-Titel handelt, der das Cross-Play-Feature unterstützt, können PlayStation VR2-Nutzer mit Spielern und Spielerinnen ins Abenteuer ziehen, die auf anderen Systemen beziehungsweise mit anderen Virtual-Reality-Headsets in der Welt von „Demeo“ unterwegs sind.

In dem kooperativen VR-Rollenspiel könnt ihr laut Entwicklerangaben zwischen sechs unterschiedlichen Klassen wählen, die mit individuellen Fertigkeiten versehen wurden. Indem ihr geschickten Gebrauch von den offensiven, defensiven und unterstützenden Fähigkeiten macht, kombiniert ihr in den Dungeons die Stärken der unterschiedlichen Klassen und unterstützt so eure Mitstreiter, während ihr nach Ruhm und wertvollen Schätzen sucht.

„Demeo“ unterstützt Gruppen aus bis zu vier Teilnehmern und wird 2023 unter anderem für PlayStation VR2 erscheinen.

