Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge: Enhanced-Edition mit einem Trailer für PSVR2 angekündigt

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge:

Wie in der gestrigen "State of Play" bekannt gegeben wurde, erscheint "Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge" in einer überarbeiteten Version für PlayStation VR2. Der Release erfolgt im Laufe des nächsten Jahres.

"Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition" erscheint 2023.

Auch zukünftige Besitzer des 2023 erscheinenden Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 wurden im Zuge der „State of Play“ am gestrigen Dienstag Abend mit verschiedenen Neuankündigungen bedacht.

Wie die Verantwortlichen von ILMxLAB bekannt gaben, wird aktuell an einer technisch überarbeiteten PlayStation VR2-Version von „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ gearbeitet. Laut der offiziellen Ankündigung wurde das Science-Fiction-Abenteuer auf die Stärken von PlayStation VR2 zugeschnitten und verspricht genau wie das Original eine spannende Erfahrung in einer weit entfernten Galaxie.

Genutzt werden Funktionen wie die eingebauten Eye-Tracking-Kameras, das fortschrittliche Foveated-Rendering oder das 3D-Audio-Feature.

Brandneue Geschichten im Star Wars-Universum

In „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ schlüpft ihr in die Rolle eines Droiden-Reparaturtechnikers, der auf dem Planeten Batuu eine Bruchlandung hinlegt und an diesem schicksalsträchtigen Tag in ein weitreichendes Abenteuer hineingezogen wird. Dieses führt den Protagonisten durch interessante Orte im „Star Wars“-Universum.

Nachdem die Spezialmissionen in der Cantina abgeschlossen wurden, können die Spieler und Spielerinnen im „Temple of Darkness“ zu einem Jedi werden, in „The Sacred Garden“ mit ihrem Padawan trainieren oder in „The Bounty of Boggs Triff“ in die Rolle eines Assassinen-Droiden IG-88 schlüpfen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die Enhanced-Edition von „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin im nächsten Jahr.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren