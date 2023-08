Sea of Stars: Der nächste Rollenspiel-Hit – Internationale Testwertungen in der Übersicht

Nach mehreren Verschiebungen wird das von den Sabotage Studios entwickelte Rollenspiel „Sea of Stars“ am morgigen Dienstag, den 29. August 2023 für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Schon heute fiel das Review-Embargo und ermöglichte es den Magazinen, ihre Testberichte zu „Sea of Stars“ zu veröffentlichen. Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang es den Entwicklern der Sabotage Studios, im Windschatten großer Namen wie „Baldur’s Gate 3“ und „Starfield“ den RPG-Überraschungshit des Jahres abzuliefern.

Nach etwas mehr als 20 Reviews bringt es „Sea of Stars“ auf Open Critic aktuell auf eine Durchschnittswertung von beeindruckenden 95 Punkten. Laut den Kritikern haben wir es hier mit einem Rollenspiel der alten Schule zu tun, das sich gekonnt an Klassikern wie „Final Fantasy VI“ oder „Star Ocean“ orientiert, ohne spielerisch zu konservativ auszufallen.

Darüber hinaus werden die liebevolle Aufmachung, die spannende Geschichte und die verschiedenen Spielmechaniken gelobt, die nahezu perfekt ineinandergreifen und so auch auf lange Sicht für spielerische Unterhaltung sorgen.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Redakteure von The Enemy zücken mit 10/10 Punkten die Höchstwertung und führen aus: „Sea of Stars führt das Erbe einiger der besten RPGs von einst fort, wie zum Beispiel Chrono Trigger und Breath of Fire, und das mit modernen Ansätzen und wunderschöner Pixelkunst. Das Kampfsystem kann etwas eintönig werden, nachdem der Spieler einige Muster herausgefunden hat, aber die hochwertige Weltentwicklung und die starken Charaktere machen das Spiel von Anfang bis Ende zu einer lohnenswerten Erfahrung.“

Auch die Kollegen von Gamepur ließen sich zur Höchstwertung hinreißen: „Sea of Stars ist ein triumphales JRPG, das den Klassikern huldigt und sich seinen eigenen Platz im Pantheon der besten Titel sichert. Die Welt und die Charaktere waren hervorragend, und die Geschichte gemeinsam mit ihnen zu erleben, war eine absolute Freude. Ob es um Kämpfe, Erkundung oder Rätsel ging, ich war immer vollkommen in den Abenteuern von Zale, Valere und allen anderen, denen ich auf der Reise begegnet bin, gefangen.“

9 von 10 Punkten gibt es von der GameInformer: „Sea of Stars ist eine herausragende Hommage, die Fans wie mich anspricht, die 16-Bit-RPGs lieben, aber es dient auch hervorragend als Einstiegspunkt. […] Einfache Aktionen wie das Bewegen in der Welt fühlen sich großartig an, die Geschichte nimmt schnell Fahrt auf und das Sammeln von Erfahrungspunkten ist effektiv unnötig. All das führt zu einem reibungslosen, durchweg spannenden Abenteuer mit unterhaltsamen Kämpfen, und das alles in einer wunderschönen und einladenden Welt.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht:

The Enemy – 100

Gamepur – 100

God is a Geek – 100

Hey Poor Player – 100

The Outerhaven Productions – 100

Dexerto – 100

Player2 – 100

Try Hard Guides – 100

Prima Games – 100

Well Played – 95

Noisy Pixel – 95

Gaming Instincts – 95

Cultured Vultures – 95

Shacknews – 90

GameInformer – 90

Gamers Heroes – 90

PSX Brasil – 90

Multiplayer First – 90

GameBlast – 90

Checkpoint Gaming – 85

IGN – 80

Gamereactor – 80

Digital Trends – 80

Xbox Era – 80

PC Gaming – 79

„Sea of Stars“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Pünktlich zu seinem Release wird das Oldschool-Rollenspiel sowohl in die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium als auch den Game Pass aufgenommen und kann von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden.

