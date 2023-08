Sea of Stars: Physische Edition wird 2024 nachgereicht

In Zusammenarbeit mit iam8bit erscheint im kommenden Jahr die physische Version von „Sea of Stars“. Die digitale Version erscheint bereits in einer Woche für PS4 und PS5.

„Sea of Stars“ wird in rund einer Woche digital erhältlich sein. Viele Fans finden es schade, dass iam8bit bislang keine physische Edition des rundenbasierten Rollenspiels angekündigt hat. Doch das ändert sich nun.

Das Unternehmen enthüllte nämlich physische Versionen für Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 und Nintendo Switch an. Sie sollen irgendwann Anfang 2024 erscheinen, ein genaues Datum gibt es bislang noch nicht. Weitere Details sollen im Herbst folgen.

Sea of Stars kommt als physische Version

Die physische Edition von „Sea of Stars“ soll ebenfalls in Europa erhältlich sein. Was jedoch unklar bleibt: Auf dem Bild der Ankündigung ist lediglich das Cover der PS5-Version zu sehen. Die PS4-Version, für die das Spiel digital erscheinen wird, fehlt.

Deshalb ist nicht klar, ob die PS4-Version bewusst weggelassen wurde oder ob die Retail-Version ebenfalls für die PS4 kommen wird.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In den Kommentaren freuen sich viele Fans, dass die physische Version nachgereicht wird. Einige planen sogar, sich das Spiel jetzt zweimal zu kaufen. Anderen Usern wiederum geht diese Veröffentlichungspolitik auf die Nerven, denn sie gehen davon aus, die Entwickler würden damit planen, dass Spieler und Spielerinnen sich so Titel doppelt kaufen.

Ein Rollenspiel der alten Schule

Bei den Arbeiten an „Sea of Stars“ orientierten sich die kreativen Köpfe der Sabotage Studios an diversen bekannten 16bit-Klassikern. Zu den spielerischen Stärken des Rollenspiels soll das abwechslungsreiche und aktive Kampfsystem gehören, das zu Teilen an „Super Mario RPG“ aus dem Jahr 1996 erinnert.

Das entsprechende Timing vorausgesetzt, können beispielsweise Blocks ausgeführt werden, mit denen ihr den durch gegnerische Attacken verursachten Schaden reduziert. Beim Angriff hingegen seid ihr mit dem korrekten Timing in der Lage, besonders mächtige oder multiple Attacken auszuführen.

Weitere Meldungen zu „Sea of Stars“:

„Sea of Stars“ wird am 29. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren