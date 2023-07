Sea of Stars: Erscheint zum Launch für PS Plus – Demo erhältlich

„Sea of Stars“ erscheint zum Launch für PS Plus Extra und PS Plus Premium. Außerdem wird eine Demo für PS4 und PS5 nachgereicht, die ab sofort verfügbar ist.

Interessierte können „Sea of Stars“ ab sofort in einer Demo testen.

„Sea of Stars“ wird zum Launch in den Katalog von PS Plus aufgenommen. Allerdings können nur Mitglieder von PS Plus Extra und PS Plus Premium auf das Spiel zugreifen.

Mitglieder von PS Plus Essential erhalten leider keinen Zugang zum Retro-RPG und müssen ihn sich deshalb regulär kaufen.

Sea of Stars erhält Demo

Zusätzlich zum Launch für PS Plus enthüllte das Entwicklerstudio Sabotage Studio, dass es eine Demo gibt. Die kostenlose Testversion kann ab sofort für PS4 und PS5 heruntergeladen werden.

In der Demo wird es einen Abschnitt aus der Vollversion des Spiels geben. Das Entwicklerteam verriet, dass es sich dafür einen Part ausgesucht hat, der keine allzu großen Spoiler enthält.

Die Demo wird den Fokus auf das Kampfsystem und das Dungeon Crawling legen. Zusätzlich gibt es passend zur Ankündigung einen Trailer. Dieser gibt einen Vorgeschmack darauf, was in der Demo geboten wird.

Ein Rollenspiel der alten Schule

Bei den Arbeiten an „Sea of Stars“ orientierten sich die kreativen Köpfe der Sabotage Studios an diversen bekannten 16bit-Klassikern. Zu den spielerischen Stärken des Rollenspiels soll das abwechslungsreiche und aktive Kampfsystem gehören, das zu Teilen an „Super Mario RPG“ aus dem Jahr 1996 erinnert.

Das entsprechende Timing vorausgesetzt können beispielsweise Blocks ausgeführt werden, mit denen ihr den durch gegnerische Attacken verursachten Schaden reduziert. Beim Angriff hingegen seid ihr mit dem korrekten Timing in der Lage, besonders mächtige oder multiple Attacken auszuführen.

„Sea of Stars“ wird am 29. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

