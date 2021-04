Sea of Stars: Eine Stunde frischer Spielszenen aus dem klassischen RPG

Im kommenden Jahr wird das klassische Rollenspiel "Sea of Stars" für die Konsolen und den PC erscheinen. Was spielerisch geboten wird, verrät euch ein rund eine Stunde langes Gameplay-Video zum Indie-Projekt.

"Sea of Stars" erscheint 2022.

Mit „Sea of Stars“ befindet sich derzeit ein Rollenspiel in Entwicklung, das sich grafisch wie spielerisch an der legendären 16bit-Ära orientieren wird.

Zum Wochenende veröffentlichten die verantwortlichen Entwickler ein umfangreiches Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund einer Stunde bringt und euch einen ausführlichen Blick auf das klassische Rollenspiel ermöglicht. Darüber hinaus werden im Rahmen des kommentierten Videos ausgewählte Fragen der Spieler beantwortet und verschiedene Features von „Sea of Stars“ näher vorgestellt.

Der Release erfolgt 2022

„Sea of Stars“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge 2022 und erzählt laut offiziellen Angaben die spannenden Geschichten von sechs unterschiedlichen Protagonisten. Im spielerischen Bereich wurde laut den Entwicklern der Sabotage Studios besonders großer Wert auf eine abwechslungsreiche Spielwelt und ein taktisches Kampfsystem gelegt.

Zum Thema: Sea of Stars: Zwischensequenzen im neuen Cinematic-Trailer

Vor allem bei den knackigen Bosskämpfen, die stets passende strategische Vorgehensweisen voraussetzen, soll das Kampfsystem von „Sea of Stars“ seine Stärken ausspielen. Dynamische Lichteffekte, ein Tag-und-Nacht-Rhythmus sowie ein sympathischer 2D-Stil wiederum sollen die Welt von „Sea of Stars“ auf stimmungsvolle Art und Weise zum Leben erwecken.

Solltet ihr auf der Suche nach weiteren Details und Eindrücken zum klassischen Rollenspiel sein, dann werdet ihr in unserer Themen-Übersicht fündig.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sea of Stars