Sea of Stars: Zwischensequenzen im neuen Cinematic-Trailer

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Entwickler der Sabotage Studios mit einem frischen Teaser-Trailer zum 2022 erscheinenden Rollenspiel "Sea of Stars". Präsentiert werden uns Ausschnitte aus den Zwischensequenzen.

"Sea of Stars" erscheint 2022.

Mit „Sea of Stars“ kündigten die Indie-Entwickler der Sabotage Studios vor einigen Monaten ein Rollenspiel an, das sich an den Genre-Klassikern der Neunziger Jahre orientieren wird.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns das Studio mit einem neuen Cinematic-Teaser zu „Sea of Stars“. In diesem wird euch ein kurzer Blick auf die Zwischensequenzen des Fantasy-Abenteuers ermöglicht. Einen handfesten Termin bekam das Rollenspiel allerdings auch weiterhin nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Konsolen- und PC-Release im Laufe des Jahres 2022 die Rede.

Eine Oldschool-Rollenspiel-Erfahrung versprochen

Mit „Sea of Stars“ versprechen die Macher der Sabotage Studios eine klassische Rollenspiel-Erfahrung, die die spannende Geschichte von sechs unterschiedlichen Protagonisten erzählen wird. Besonders großen Wert legen die Entwickler laut eigenen Angaben auf eine abwechslungsreiche Spielwelt und ein taktisches und forderndes Kampfsystem.

Das Kampfsystem wird seine Stärken laut Entwicklerangaben vor allem in den fordernden Bosskämpfen ausspielen, in denen ein strategisches Vorgehen zum Pflichtprogramm gehört. Dynamische Lichteffekte, ein Tag-und-Nacht-Rhythmus sowie ein sympathischer 2D-Stil sollen die Welt von „Sea of Stars“ auf stimmungsvolle Art und Weise zum Leben erwecken.

