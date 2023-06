Sea of Stars: Wichtiger Meilenstein erreicht – Sabotage liefert Status-Update zur Entwicklung

Wie die Indie-Entwickler der Sabotage Studios in einem kurzen Status-Update auf Twitter mitteilten, gelang es ihnen, fünf Jahre nach dem Beginn der Arbeiten an „Sea of Stars“ einen wichtigen Meilenstein zu erreichen.

Demnach sind die Arbeiten an den Inhalten des Oldschool-Rollenspiels abgeschlossen, sodass sich das Studio in den Wochen bis zum Release im August auf den Feinschliff und das Beheben von Fehlern konzentrieren kann.

„Sea of Stars ist jetzt vom Titelbildschirm bis zu den Abspannen spielbar. Alles wurde vollständig überarbeitet, poliert und ausbalanciert, sodass wir es nun endlich als fertig bezeichnen können“, so die Entwickler.

Es wurde ergänzt: „Wir haben nun zwei volle Monate vor uns, um von der Beta (Inhalt vollständig) zum Gold-Status (fehlerfrei) zu gelangen.“

Bei den Arbeiten an „Sea of Stars“ orientierten sich die kreativen Köpfe der Sabotage Studios laut eigenen Angaben bewusst an diversen bekannten 16bit-Klassikern. Zu den spielerischen Stärken des Rollenspiels soll das abwechslungsreiche und aktive Kampfsystem gehören, das zu Teilen ein wenig an „Super Mario RPG“ aus dem Jahr 1996 erinnert.

Das entsprechende Timing vorausgesetzt, können beispielsweise Blocks ausgeführt werden, mit denen ihr den durch gegnerische Attacken verursachten Schaden reduziert. Beim Angriff hingegen seid ihr mit dem korrekten Timing in der Lage, besonders mächtige oder multiple Attacken auszuführen.

Vor allem in den teilweise knackigen Bosskämpfen könnt ihr euch das Leben so etwas leichter machen. Weitere Mechaniken umfassen das Sammeln von Energiekugeln, mit denen Zauber und Combos ausgeführt oder die eigenen Angriffe verstärkt werden können.

„Sea of Stars“ wird am 29. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen.

